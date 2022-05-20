https://ria.ru/20220520/pensiya-1789754921.html

Счетная палата оценит эффективность пенсионной системы

Счетная палата оценит эффективность пенсионной системы - РИА Новости, 20.05.2022

Счетная палата оценит эффективность пенсионной системы

Счетная палата РФ оценит, насколько эффективно российская пенсионная система достигает цели по повышению уровня жизни людей, заявил глава Счетной палаты России... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:44

2022-05-20T15:44

2022-05-20T15:44

россия

общество

счетная палата рф

алексей кудрин

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Счетная палата РФ оценит, насколько эффективно российская пенсионная система достигает цели по повышению уровня жизни людей, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседание комитета Госдумы в пятницу.Он сообщил, что Счетная палата определила 23 приоритетные отраслевые темы, над которыми аудиторы будут работать в ближайшие три года.Среди них в частности - пенсионная система. "Насколько она сбалансирована и достигает целей, с точки зрения роста жизненного уровня пенсионеров",- пояснил Кудрин.В числе приоритетных направлений работы он назвал также оценку состояния земельно-имущественного комплекса России и темы, связанные с предотвращением вреда окружающей среде, коррупционными рисками, а также системой закупок.По итогам этой работы Счетная палата будет вырабатывать рекомендации, которыми в будущем смогут воспользоваться депутаты для совершенствования законодательства.

https://ria.ru/20220419/pensii-1784339897.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, общество, счетная палата рф, алексей кудрин