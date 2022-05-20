https://ria.ru/20220520/pensiya-1789754921.html
Счетная палата оценит эффективность пенсионной системы
Счетная палата оценит эффективность пенсионной системы - РИА Новости, 20.05.2022
Счетная палата оценит эффективность пенсионной системы
Счетная палата РФ оценит, насколько эффективно российская пенсионная система достигает цели по повышению уровня жизни людей, заявил глава Счетной палаты России... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:44
2022-05-20T15:44
2022-05-20T15:44
россия
общество
счетная палата рф
алексей кудрин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Счетная палата РФ оценит, насколько эффективно российская пенсионная система достигает цели по повышению уровня жизни людей, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседание комитета Госдумы в пятницу.Он сообщил, что Счетная палата определила 23 приоритетные отраслевые темы, над которыми аудиторы будут работать в ближайшие три года.Среди них в частности - пенсионная система. "Насколько она сбалансирована и достигает целей, с точки зрения роста жизненного уровня пенсионеров",- пояснил Кудрин.В числе приоритетных направлений работы он назвал также оценку состояния земельно-имущественного комплекса России и темы, связанные с предотвращением вреда окружающей среде, коррупционными рисками, а также системой закупок.По итогам этой работы Счетная палата будет вырабатывать рекомендации, которыми в будущем смогут воспользоваться депутаты для совершенствования законодательства.
https://ria.ru/20220419/pensii-1784339897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, счетная палата рф, алексей кудрин
Счетная палата оценит эффективность пенсионной системы
Кудрин заявил, что Счетная палата оценит эффективность пенсионной системы
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Счетная палата РФ оценит, насколько эффективно российская пенсионная система достигает цели по повышению уровня жизни людей, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседание комитета Госдумы в пятницу.
Он сообщил, что Счетная палата определила 23 приоритетные отраслевые темы, над которыми аудиторы будут работать в ближайшие три года.
Среди них в частности - пенсионная система. "Насколько она сбалансирована и достигает целей, с точки зрения роста жизненного уровня пенсионеров",- пояснил Кудрин.
В числе приоритетных направлений работы он назвал также оценку состояния земельно-имущественного комплекса России
и темы, связанные с предотвращением вреда окружающей среде, коррупционными рисками, а также системой закупок.
По итогам этой работы Счетная палата будет вырабатывать рекомендации, которыми в будущем смогут воспользоваться депутаты для совершенствования законодательства.