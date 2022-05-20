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В Португалии выявили более 20 случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 20.05.2022
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В Португалии выявили более 20 случаев заражения оспой обезьян
В Португалии выявили более 20 случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 20.05.2022
В Португалии выявили более 20 случаев заражения оспой обезьян
Более 20 случаев заражения оспой обезьян подтверждены в Португалии, сообщает издание Expresso со ссылкой на данные главное управления здравоохранения страны. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:13
2022-05-20T16:13
великобритания
швеция
италия
здоровье - общество
в мире
португалия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 20 случаев заражения оспой обезьян подтверждены в Португалии, сообщает издание Expresso со ссылкой на данные главное управления здравоохранения страны.Как сообщается, девять новых случаев были выявлены в четверг. В общей сложности к настоящему моменту число заболевших на территории страны достигло 23 человек.Случаи заражения оспой обезьян были выявлены в нескольких странах, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии и Испании, где их на данный момент больше всего – 30.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Великобритании ранее отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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великобритания, швеция, италия, здоровье - общество, в мире, португалия
16:13 20.05.2022
 
В Португалии выявили более 20 случаев заражения оспой обезьян

Главное управление здравоохранения Португалии заявило о 23 случаях заражения оспой обезьян

© AP Photo / Murad SezerЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Лаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 20 случаев заражения оспой обезьян подтверждены в Португалии, сообщает издание Expresso со ссылкой на данные главное управления здравоохранения страны.
Как сообщается, девять новых случаев были выявлены в четверг. В общей сложности к настоящему моменту число заболевших на территории страны достигло 23 человек.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
Инфографика
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Случаи заражения оспой обезьян были выявлены в нескольких странах, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии и Испании, где их на данный момент больше всего – 30.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Великобритании ранее отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
14:14
В "Векторе" рассказали, что делать для профилактики оспы обезьян
 
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