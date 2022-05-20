https://ria.ru/20220520/ospa-1789763661.html

В Португалии выявили более 20 случаев заражения оспой обезьян

В Португалии выявили более 20 случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 20.05.2022

В Португалии выявили более 20 случаев заражения оспой обезьян

Более 20 случаев заражения оспой обезьян подтверждены в Португалии, сообщает издание Expresso со ссылкой на данные главное управления здравоохранения страны. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:13

2022-05-20T16:13

2022-05-20T16:13

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португалия

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 20 случаев заражения оспой обезьян подтверждены в Португалии, сообщает издание Expresso со ссылкой на данные главное управления здравоохранения страны.Как сообщается, девять новых случаев были выявлены в четверг. В общей сложности к настоящему моменту число заболевших на территории страны достигло 23 человек.Случаи заражения оспой обезьян были выявлены в нескольких странах, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии и Испании, где их на данный момент больше всего – 30.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Великобритании ранее отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220520/ospa-1789725143.html

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швеция

италия

португалия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

великобритания, швеция, италия, здоровье - общество, в мире, португалия