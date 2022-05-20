https://ria.ru/20220520/opros-1789686386.html
Более 80 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос
Более 80 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 20.05.2022
Более 80 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 80,7% граждан страны, его работу одобряют 77,7%, следует из результатов исследования ВЦИОМ. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:26
2022-05-20T12:26
2022-05-20T12:26
вциом
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 80,7% граждан страны, его работу одобряют 77,7%, следует из результатов исследования ВЦИОМ.Показатель одобрения работы президента с 10 по 15 мая составил 77,7%, рейтинг доверия президенту за этот же период составил 80,7%. Деятельность президента не одобрили 13,9% населения, недоверие выразили 15,7% россиян.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 10 по 15 мая. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20220504/opros-1786841358.html
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вциом, владимир путин, россия, общество
Более 80 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос
Опрос ВЦИОМ показал, что 80,7 процента доверяют президенту России Владимиру Путину