https://ria.ru/20220520/opros-1789686386.html

Более 80 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос

Более 80 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 20.05.2022

Более 80 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос

Президенту России Владимиру Путину доверяют 80,7% граждан страны, его работу одобряют 77,7%, следует из результатов исследования ВЦИОМ. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:26

2022-05-20T12:26

2022-05-20T12:26

вциом

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 80,7% граждан страны, его работу одобряют 77,7%, следует из результатов исследования ВЦИОМ.Показатель одобрения работы президента с 10 по 15 мая составил 77,7%, рейтинг доверия президенту за этот же период составил 80,7%. Деятельность президента не одобрили 13,9% населения, недоверие выразили 15,7% россиян.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 10 по 15 мая. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20220504/opros-1786841358.html

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вциом, владимир путин, россия, общество