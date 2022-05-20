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Посольство в Лондоне отреагировало на обвинения в продовольственном кризисе - РИА Новости, 20.05.2022
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Посольство в Лондоне отреагировало на обвинения в продовольственном кризисе
Посольство в Лондоне отреагировало на обвинения в продовольственном кризисе - РИА Новости, 20.05.2022
Посольство в Лондоне отреагировало на обвинения в продовольственном кризисе
Обвинения в адрес России в создании угрозы продовольственного кризиса не имеют ничего общего с действительностью, говорится в комментарии посольства РФ в... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T21:16
2022-05-20T21:18
в мире
оон
россия
украина
черное море
антониу гутерреш
великобритания
санкции в отношении россии
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ЛОНДОН, 20 мая – РИА Новости. Обвинения в адрес России в создании угрозы продовольственного кризиса не имеют ничего общего с действительностью, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне.Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию разрешить безопасный и надежный экспорт зерна из украинских портов. В понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН просит Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из России и Белоруссии.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею смягчить ограничения на экспорт удобрений из РФ за проход судов с зерном с Украины, напомнил, что порты там заминированы, это опасно для судоходства.Там напомнили, что Россия еще в конце марта создала гуманитарный коридор в Черном море для выхода судов из портов Украины, но по имеющимся данным, коридором не смогло воспользоваться ни одно судно, хотя уведомления о соответствующих намерениях поступали как в компетентные органы России, так и Украины (например, в отношении гонконгского судна Joseph Schulte)."Чтобы воспользоваться этим коридором необходимо участие всех вовлеченных сторон. Однако украинская сторона последовательно дает понять, что не планирует предпринимать значимых действий для обеспечения своего участка коридора безопасности. Во всех портах Украины действует объявленный Украиной в соответствии с Международным кодексом по охране судов и портовых средств наивысший "уровень охраны 3". Данная мера означает запрет на вход и выход торговых судов из портов Украины", - подчеркивается в заявлении посольства России.Кроме того, украинские военные заминировали порты и прилегающие к ним акватории, при этом карты размещенных морских мин отсутствуют, добавили в дипмиссии. "Какое-то время украинская делегация в IMO утверждала, что все мины в Черном море – российские. Только в ходе брифинга Генсекретаря IMO 12 апреля делегатом Украины было подтверждено намеренное минирование собственных портов. Помимо мин на подходах к портам затоплены баржи, краны и иные габаритные объекты. По сути, гражданские суда и их экипажи, заблокированные в портах Украины, являются заложниками киевского режима и выступают в качестве "живого щита", - пояснили в посольстве.Там указали, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасного гражданского судоходства в Черном и Азовском морях. "Российские военные могли бы приступить к разминированию портов. Однако Киев всячески уклоняется от любого взаимодействия в том числе с судовладельцами для решения вопроса о безопасном выходе судов в район сбора к гуманитарному коридору. Очевидно, что в отсутствие решения этого главного вопроса, говорить о вывозе украинского зерна морем не приходится", - заключили в дипмиссии.
https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html
https://ria.ru/20220519/nebenzya-1789591009.html
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в мире, оон, россия, украина, черное море, антониу гутерреш, великобритания, санкции в отношении россии
21:16 20.05.2022 (обновлено: 21:18 20.05.2022)
 
Посольство в Лондоне отреагировало на обвинения в продовольственном кризисе

Посольство в Лондоне опровергло обвинения в адрес России в продовольственном кризисе

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание российского посольства в Лондоне
Здание российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 20 мая – РИА Новости. Обвинения в адрес России в создании угрозы продовольственного кризиса не имеют ничего общего с действительностью, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию разрешить безопасный и надежный экспорт зерна из украинских портов. В понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН просит Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из России и Белоруссии.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею смягчить ограничения на экспорт удобрений из РФ за проход судов с зерном с Украины, напомнил, что порты там заминированы, это опасно для судоходства.
"Появившиеся обвинения российской стороны в том, что она создает угрозу мирового продовольственного кризиса, не выпуская корабли с зерном из Одессы и других украинских портов, не имеют ничего общего с действительностью. Ситуация в Черном море находится в центре внимания Международной морской организации (IMO), расположенной здесь в Лондоне. По информации секретариата IMO в портах Украины на момент начала специальной военной операции насчитывалось 94 судна и около 2000 членов экипажа. Сейчас там заблокировано 84 судна и остается около 200 членов экипажа, для жизнеобеспечения кораблей. Заблокированные суда и их экипажи попросту не могут покинуть украинские порты", - отметили в дипмиссии.
Там напомнили, что Россия еще в конце марта создала гуманитарный коридор в Черном море для выхода судов из портов Украины, но по имеющимся данным, коридором не смогло воспользоваться ни одно судно, хотя уведомления о соответствующих намерениях поступали как в компетентные органы России, так и Украины (например, в отношении гонконгского судна Joseph Schulte).
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"Чтобы воспользоваться этим коридором необходимо участие всех вовлеченных сторон. Однако украинская сторона последовательно дает понять, что не планирует предпринимать значимых действий для обеспечения своего участка коридора безопасности. Во всех портах Украины действует объявленный Украиной в соответствии с Международным кодексом по охране судов и портовых средств наивысший "уровень охраны 3". Данная мера означает запрет на вход и выход торговых судов из портов Украины", - подчеркивается в заявлении посольства России.
Кроме того, украинские военные заминировали порты и прилегающие к ним акватории, при этом карты размещенных морских мин отсутствуют, добавили в дипмиссии. "Какое-то время украинская делегация в IMO утверждала, что все мины в Черном море – российские. Только в ходе брифинга Генсекретаря IMO 12 апреля делегатом Украины было подтверждено намеренное минирование собственных портов. Помимо мин на подходах к портам затоплены баржи, краны и иные габаритные объекты. По сути, гражданские суда и их экипажи, заблокированные в портах Украины, являются заложниками киевского режима и выступают в качестве "живого щита", - пояснили в посольстве.
Там указали, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасного гражданского судоходства в Черном и Азовском морях. "Российские военные могли бы приступить к разминированию портов. Однако Киев всячески уклоняется от любого взаимодействия в том числе с судовладельцами для решения вопроса о безопасном выходе судов в район сбора к гуманитарному коридору. Очевидно, что в отсутствие решения этого главного вопроса, говорить о вывозе украинского зерна морем не приходится", - заключили в дипмиссии.
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