Украинские войска обстреляли Озеряновку и Михайловку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по населенным пунктам снаряды калибром 122 миллиметра
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска одновременно обстреляли населенные пункты Озеряновка и Михайловка в Донецкой народной республике снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 20:10 - н.п. Новгородское - н.п. Михайловка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 20:10 - н.п. Новгородское - н.п. Озеряновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.