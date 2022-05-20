https://ria.ru/20220520/obstrel-1789825131.html
Мирный житель пострадал в Донецке при обстреле украинскими войсками
Мирный житель пострадал в Донецке при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 20.05.2022
Мирный житель пострадал в Донецке при обстреле украинскими войсками
Мирный житель пострадал в Донецке в результате обстрела города украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:22
2022-05-20T19:22
2022-05-20T19:22
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Донецке в результате обстрела города украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в СЦКК."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении мирного жителя - мужчины 1982 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Куйбышевского района Донецка по улице Словацкая, 7", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
Мирный житель пострадал в Донецке при обстреле украинскими войсками
ДНР в СЦКК: мирный житель пострадал в Донецке при обстреле украинскими войсками