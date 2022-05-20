https://ria.ru/20220520/obstrel-1789821869.html
Два человека пострадали в Ясиноватой при обстреле со стороны ВСУ
Два человека пострадали в Ясиноватой при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.05.2022
Два человека пострадали в Ясиноватой при обстреле со стороны ВСУ
Два человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой в ДНР, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:11
2022-05-20T19:11
2022-05-20T19:12
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой в ДНР, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В Ясиноватой ранены 2 человека. В результате обстрела ВФУ в Ясиноватой, по ул. Мира, получили ранения 2 мирных жителя", - говорится в сообщении штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ясиноватая, россия, украина, ситуация в днр и лнр
19:11 20.05.2022 (обновлено: 19:12 20.05.2022)
Два человека пострадали в Ясиноватой при обстреле со стороны ВСУ
Штаб обороны ДНР: два человека пострадали в Ясиноватой при обстреле со стороны ВСУ