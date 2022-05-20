https://ria.ru/20220520/obstrel-1789821869.html

Два человека пострадали в Ясиноватой при обстреле со стороны ВСУ

Два человека пострадали в Ясиноватой при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.05.2022

Два человека пострадали в Ясиноватой при обстреле со стороны ВСУ

Два человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой в ДНР, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T19:11

2022-05-20T19:11

2022-05-20T19:12

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg

ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой в ДНР, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В Ясиноватой ранены 2 человека. В результате обстрела ВФУ в Ясиноватой, по ул. Мира, получили ранения 2 мирных жителя", - говорится в сообщении штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

ясиноватая

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ясиноватая, россия, украина, ситуация в днр и лнр