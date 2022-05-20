https://ria.ru/20220520/nobel-1789726867.html

Фонд Нобеля вернул Греции микенский золотой перстень

Фонд Нобеля вернул Греции микенский золотой перстень - РИА Новости, 20.05.2022

Фонд Нобеля вернул Греции микенский золотой перстень

Фонд Нобеля вернул Греции золотой перстень микенских времен (с XVI по XI век до нашей эры) с изображением двух сфинксов. Об этом сообщает министерство культуры... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:36

2022-05-20T15:36

2022-05-20T15:36

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АФИНЫ, 17 мая — РИА Новости. Фонд Нобеля вернул Греции золотой перстень микенских времен (с XVI по XI век до нашей эры) с изображением двух сфинксов. Об этом сообщает министерство культуры и спорта Греции.Кольцо было обнаружено в 1927 году итальянскими археологами при раскопках в микенском некрополе Ялисос на острове Родос в гробнице 61. Во время итальянской оккупации Додеканесских островов оно было украдено из местного Археологического музея с сотнями предметов старины, большинство из которых — монеты и драгоценности. Их местонахождение до сих пор неизвестно.Перстень нашли в Соединенных Штатах. Его купил в 1950-х или 1960-х годах венгерский лауреат Нобелевской премии Дьёрдем фон Бекеши. После его смерти в 1972 году микенское кольцо оказалось в Музее средиземноморских и восточных древностей в Стокгольме.В 1975 году тогдашний директор шведского музея и выдающийся археолог Карл Густав Стирениус сообщил компетентным греческим властям, где находится перстень. Но артефакт остался в Стокгольме по невыясненным причинам, и переговоры о его возвращении начались в последнее время. Кольцо возвращается спустя почти восемь десятилетий после его незаконного вывоза и снова будет выставлено в Археологическом музее Родоса.

https://ria.ru/20220429/kaliningrad-1785960654.html

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стокгольм (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, родос, стокгольм (город), археология, греция, швеция