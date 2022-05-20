https://ria.ru/20220520/muzei-1789819732.html
Созданная Ассамблея петровских музеев объединила 110 учреждений
Созданная Ассамблея петровских музеев объединила 110 учреждений - РИА Новости, 20.05.2022
Созданная Ассамблея петровских музеев объединила 110 учреждений
Ассамблея петровских музеев, созданная по инициативе министерства культуры РФ с целью сохранения петровского наследия, объединила 110 учреждений по всей стране, РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:05
2022-05-20T19:05
2022-05-20T19:05
культура
музеи
новости культуры
петр i
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754880696_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_cc0c70f376a2e670b2e814c6ce015269.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ассамблея петровских музеев, созданная по инициативе министерства культуры РФ с целью сохранения петровского наследия, объединила 110 учреждений по всей стране, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ со ссылкой на статс-секретаря – замминистра Аллу Манилову."С целью сохранения петровского наследия по инициативе Минкультуры России создана Ассамблея петровских музеев России, в которую с огромным энтузиазмом включились 110 музеев страны − от федеральных до муниципальных", — сказала Манилова в ходе своего визита в Псковский музей-заповедник.Отмечается, что на создание передвижных выставок ассамблеи, которые поедут от региона к региону этим летом, министерство выделило свыше 52 миллионов рублей. Среди них, в частности, выставка Государственного исторического музея, в которой отражена тема взаимодействия Петра с Русской православной церковью.
https://ria.ru/20220413/muzei-1782281531.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754880696_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_79c3276e2e1285ae7ed1d1c37daff680.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музеи, новости культуры, петр i, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Созданная Ассамблея петровских музеев объединила 110 учреждений
Минкультуры России создало Ассамблею петровских музеев из 110 учреждений
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ассамблея петровских музеев, созданная по инициативе министерства культуры РФ с целью сохранения петровского наследия, объединила 110 учреждений по всей стране, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ со ссылкой на статс-секретаря – замминистра Аллу Манилову.
"С целью сохранения петровского наследия по инициативе Минкультуры России создана Ассамблея петровских музеев России, в которую с огромным энтузиазмом включились 110 музеев страны − от федеральных до муниципальных", — сказала Манилова в ходе своего визита в Псковский музей-заповедник.
Отмечается, что на создание передвижных выставок ассамблеи, которые поедут от региона к региону этим летом, министерство выделило свыше 52 миллионов рублей. Среди них, в частности, выставка Государственного исторического музея, в которой отражена тема взаимодействия Петра с Русской православной церковью.