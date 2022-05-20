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Созданная Ассамблея петровских музеев объединила 110 учреждений - РИА Новости, 20.05.2022
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Культура
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Созданная Ассамблея петровских музеев объединила 110 учреждений
Созданная Ассамблея петровских музеев объединила 110 учреждений - РИА Новости, 20.05.2022
Созданная Ассамблея петровских музеев объединила 110 учреждений
Ассамблея петровских музеев, созданная по инициативе министерства культуры РФ с целью сохранения петровского наследия, объединила 110 учреждений по всей стране, РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:05
2022-05-20T19:05
культура
музеи
новости культуры
петр i
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ассамблея петровских музеев, созданная по инициативе министерства культуры РФ с целью сохранения петровского наследия, объединила 110 учреждений по всей стране, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ со ссылкой на статс-секретаря – замминистра Аллу Манилову."С целью сохранения петровского наследия по инициативе Минкультуры России создана Ассамблея петровских музеев России, в которую с огромным энтузиазмом включились 110 музеев страны − от федеральных до муниципальных", — сказала Манилова в ходе своего визита в Псковский музей-заповедник.Отмечается, что на создание передвижных выставок ассамблеи, которые поедут от региона к региону этим летом, министерство выделило свыше 52 миллионов рублей. Среди них, в частности, выставка Государственного исторического музея, в которой отражена тема взаимодействия Петра с Русской православной церковью.
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музеи, новости культуры, петр i, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
19:05 20.05.2022
 
Созданная Ассамблея петровских музеев объединила 110 учреждений

Минкультуры России создало Ассамблею петровских музеев из 110 учреждений

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВыставка "Петр. Первый. Коллекционер, исследователь, художник"
Выставка Петр. Первый. Коллекционер, исследователь, художник - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ассамблея петровских музеев, созданная по инициативе министерства культуры РФ с целью сохранения петровского наследия, объединила 110 учреждений по всей стране, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ со ссылкой на статс-секретаря – замминистра Аллу Манилову.
"С целью сохранения петровского наследия по инициативе Минкультуры России создана Ассамблея петровских музеев России, в которую с огромным энтузиазмом включились 110 музеев страны − от федеральных до муниципальных", — сказала Манилова в ходе своего визита в Псковский музей-заповедник.
Отмечается, что на создание передвижных выставок ассамблеи, которые поедут от региона к региону этим летом, министерство выделило свыше 52 миллионов рублей. Среди них, в частности, выставка Государственного исторического музея, в которой отражена тема взаимодействия Петра с Русской православной церковью.
Посетительница на историко-документальной выставке Петр I и его эпоха в выставочном зале федеральных архивов в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 07:08Культура
Масштабная выставка о Петре I к его юбилею открывается в Москве
 
КультураМузеиНовости культурыПетр IМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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