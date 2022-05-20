https://ria.ru/20220520/muzei-1789819732.html

Созданная Ассамблея петровских музеев объединила 110 учреждений

Созданная Ассамблея петровских музеев объединила 110 учреждений - РИА Новости, 20.05.2022

Созданная Ассамблея петровских музеев объединила 110 учреждений

Ассамблея петровских музеев, созданная по инициативе министерства культуры РФ с целью сохранения петровского наследия, объединила 110 учреждений по всей стране, РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T19:05

2022-05-20T19:05

2022-05-20T19:05

культура

музеи

новости культуры

петр i

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ассамблея петровских музеев, созданная по инициативе министерства культуры РФ с целью сохранения петровского наследия, объединила 110 учреждений по всей стране, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ со ссылкой на статс-секретаря – замминистра Аллу Манилову."С целью сохранения петровского наследия по инициативе Минкультуры России создана Ассамблея петровских музеев России, в которую с огромным энтузиазмом включились 110 музеев страны − от федеральных до муниципальных", — сказала Манилова в ходе своего визита в Псковский музей-заповедник.Отмечается, что на создание передвижных выставок ассамблеи, которые поедут от региона к региону этим летом, министерство выделило свыше 52 миллионов рублей. Среди них, в частности, выставка Государственного исторического музея, в которой отражена тема взаимодействия Петра с Русской православной церковью.

https://ria.ru/20220413/muzei-1782281531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

музеи, новости культуры, петр i, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)