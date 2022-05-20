https://ria.ru/20220520/mishustin-1789742448.html

Мишустин предложил завершить работу над зоной свободной торговли СНГ

Мишустин предложил завершить работу над зоной свободной торговли СНГ - РИА Новости, 20.05.2022

Мишустин предложил завершить работу над зоной свободной торговли СНГ

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил коллегам по СНГ завершить работу над проектом зоны свободной торговли услугами и выйти на его подписание. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:05

2022-05-20T15:05

2022-05-20T15:05

экономика

снг

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил коллегам по СНГ завершить работу над проектом зоны свободной торговли услугами и выйти на его подписание."Для дальнейшего стабильного роста требуется наладить взаимодействие в новых сферах, в их числе инвестиции и услуги, нужно завершить переговоры по проекту соглашения о зоне свободной торговли услугами и выходить на его подписание", - заявил Мишустин на заседании совета глав правительств стран СНГ в режиме видеоконференции.Договор о зоне свободной торговли СНГ был подписан 18 октября 2011 года. В развитие данного договора идет работа над соглашением о свободной торговле услугами, над подписанием которого в настоящее время идет интенсивная работа.

https://ria.ru/20220520/sng-1789726739.html

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экономика, снг