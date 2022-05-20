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Мишустин предложил завершить работу над зоной свободной торговли СНГ - РИА Новости, 20.05.2022
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Мишустин предложил завершить работу над зоной свободной торговли СНГ
Мишустин предложил завершить работу над зоной свободной торговли СНГ - РИА Новости, 20.05.2022
Мишустин предложил завершить работу над зоной свободной торговли СНГ
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил коллегам по СНГ завершить работу над проектом зоны свободной торговли услугами и выйти на его подписание. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:05
2022-05-20T15:05
экономика
снг
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил коллегам по СНГ завершить работу над проектом зоны свободной торговли услугами и выйти на его подписание."Для дальнейшего стабильного роста требуется наладить взаимодействие в новых сферах, в их числе инвестиции и услуги, нужно завершить переговоры по проекту соглашения о зоне свободной торговли услугами и выходить на его подписание", - заявил Мишустин на заседании совета глав правительств стран СНГ в режиме видеоконференции.Договор о зоне свободной торговли СНГ был подписан 18 октября 2011 года. В развитие данного договора идет работа над соглашением о свободной торговле услугами, над подписанием которого в настоящее время идет интенсивная работа.
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экономика, снг
15:05 20.05.2022
 
Мишустин предложил завершить работу над зоной свободной торговли СНГ

Мишустин предложил завершить работу над зоной свободной торговли услугами СНГ

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил коллегам по СНГ завершить работу над проектом зоны свободной торговли услугами и выйти на его подписание.
"Для дальнейшего стабильного роста требуется наладить взаимодействие в новых сферах, в их числе инвестиции и услуги, нужно завершить переговоры по проекту соглашения о зоне свободной торговли услугами и выходить на его подписание", - заявил Мишустин на заседании совета глав правительств стран СНГ в режиме видеоконференции.
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 14:19
СНГ доказало свою эффективность, заявил Мишустин
Договор о зоне свободной торговли СНГ был подписан 18 октября 2011 года. В развитие данного договора идет работа над соглашением о свободной торговле услугами, над подписанием которого в настоящее время идет интенсивная работа.
 
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