https://ria.ru/20220520/mishustin-1789742448.html
Мишустин предложил завершить работу над зоной свободной торговли СНГ
Мишустин предложил завершить работу над зоной свободной торговли СНГ - РИА Новости, 20.05.2022
Мишустин предложил завершить работу над зоной свободной торговли СНГ
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил коллегам по СНГ завершить работу над проектом зоны свободной торговли услугами и выйти на его подписание. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:05
2022-05-20T15:05
2022-05-20T15:05
экономика
снг
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил коллегам по СНГ завершить работу над проектом зоны свободной торговли услугами и выйти на его подписание."Для дальнейшего стабильного роста требуется наладить взаимодействие в новых сферах, в их числе инвестиции и услуги, нужно завершить переговоры по проекту соглашения о зоне свободной торговли услугами и выходить на его подписание", - заявил Мишустин на заседании совета глав правительств стран СНГ в режиме видеоконференции.Договор о зоне свободной торговли СНГ был подписан 18 октября 2011 года. В развитие данного договора идет работа над соглашением о свободной торговле услугами, над подписанием которого в настоящее время идет интенсивная работа.
https://ria.ru/20220520/sng-1789726739.html
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экономика, снг
Мишустин предложил завершить работу над зоной свободной торговли СНГ
Мишустин предложил завершить работу над зоной свободной торговли услугами СНГ