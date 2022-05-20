https://ria.ru/20220520/mishustin-1789643644.html
Заседание Совета глав правительств СНГ с участием Михаила Мишустина
Заседание Совета глав правительств СНГ с участием Михаила Мишустина - РИА Новости, 20.05.2022
Заседание Совета глав правительств СНГ с участием Михаила Мишустина
Премьер-министр России Михаил Мишустин участвует в заседании Совета глав правительств СНГ в режиме видеоконференции. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:15
2022-05-20T14:15
2022-05-20T14:15
политика
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Премьер-министр России Михаил Мишустин участвует в заседании Совета глав правительств СНГ в режиме видеоконференции.
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Мишустин принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ
LIVE: Мишустин принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ
2022-05-20T14:15
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PT10M07S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, видео
Заседание Совета глав правительств СНГ с участием Михаила Мишустина
Премьер-министр России Михаил Мишустин участвует в заседании Совета глав правительств СНГ в режиме видеоконференции.
2022-05-20T14:15
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PT10M07S
Заседание Совета глав правительств СНГ с участием Михаила Мишустина
Премьер-министр России Михаил Мишустин участвует в заседании Совета глав правительств СНГ в режиме видеоконференции.