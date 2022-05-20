https://ria.ru/20220520/menyaylo-1789738066.html

Меняйло на посту главы Северной Осетии заработал 1,5 миллиона рублей

Меняйло на посту главы Северной Осетии заработал 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 20.05.2022

Меняйло на посту главы Северной Осетии заработал 1,5 миллиона рублей

Сергей Меняйло в должности главы Северной Осетии заработал 1,5 миллиона рублей за 2021 год, в общей сложности он задекларировал сумму в размере 70 миллионов... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:50

2022-05-20T14:50

2022-05-20T14:50

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ПЯТИГОРСК, 20 мая - РИА Новости. Сергей Меняйло в должности главы Северной Осетии заработал 1,5 миллиона рублей за 2021 год, в общей сложности он задекларировал сумму в размере 70 миллионов рублей, основная часть которой приходится на прибыль от продажи квартиры в Москве, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.Сумма задекларированного дохода Меняйло за 2020 год составляла 16,068 миллиона рублей."Глава Северной Осетии Сергей Меняйло отчитался о полученных в прошлом году доходах – в общей сложности эта сумма, согласно опубликованной на официальном сайте информации, составила более 70 миллионов рублей, из которых, находясь в должности руководителя республики, заработал 1,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что еще 7,5 миллиона рублей – это выплаченный Меняйло доход по прежнему месту работы, в том числе компенсация за неиспользованные отпускные дни."Основная часть суммы, указанной в декларации, – 60 миллионов рублей – это прибыль, полученная от продажи квартиры в Москве, ранее находившейся в его собственности. Остальную часть составили социальные выплаты как участнику боевых действий и военная пенсия, а также доход от вкладов в банках", - добавляется в релизе.Согласно декларации, в собственности у главы региона находится автомобиль Toyota Land Cruiser 2013 года, в пользовании – квартира, принадлежащая в равных долях супруге и его детям, общей площадью 94,1 квадратных метров и гараж в 15 квадратных метров."Доход супруги главы Северной Осетии составил 383 тысячи рублей. В ее собственности находится жилой дом площадью 142,2 квадратных метра, квартира 94,1 квадратных метра (1/3 доли) и земельный участок 618 квадратных метров, во временном пользовании у семьи Меняйло находится служебное жилое помещение площадью 298,9 квадратных метра", - добавлено в сообщении.Меняйло был назначен временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии 9 апреля 2021 года. В сентябре 2021 года он вступил в должность главы региона по итогам непрямых выборов.

https://ria.ru/20220331/osetiya-1781051644.html

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политика, жилье, сергей меняйло, москва, toyota corolla