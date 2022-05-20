https://ria.ru/20220520/meditsina-1789799621.html

Пересадку людям почек от ГМО-свиней официально признали успешной

Пересадку людям почек от ГМО-свиней официально признали успешной - РИА Новости, 20.05.2022

Пересадку людям почек от ГМО-свиней официально признали успешной

Факт трансплантации почек свиньи человеку стал одной из главных научных сенсаций 2021 года. Результаты этого эксперимента были опубликованы 19 мая 2022-го в... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T17:50

2022-05-20T17:50

2022-05-20T17:50

наука

здоровье

биология

гмо

свиньи

генетика

почки

наука

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МОСКВА — 20 мая, РИА Новости. Факт трансплантации почек свиньи человеку стал одной из главных научных сенсаций 2021 года. Результаты этого эксперимента были опубликованы 19 мая 2022-го в рецензируемом научном журнале New England Journal of Medicine.Нехватка человеческих органов для пересадки, — одна из важнейших вызовов, стоящих перед современной медициной. Трансплантаты от генетически модифицированных свиней выглядят многообещающим решением, однако есть важное "но": сверхострое отторжение.Пытаясь решить эту проблему, команда ученые вывели свиней, у которых были инактивированы определенные гены. Почки от этих ГМО-животных пересадили двум подопытным со смертью мозга — их циркуляторная и дыхательная активность поддерживалась с помощью ИВЛ.Ксенотрансплантат у обоих реципиентов начал выделять мочу через несколько секунд после возобновления тока крови. Показатели работы почек за 54 часа, в течение которых длилось исследование, значительно улучшились. Сами трансплантированные почки продолжали выделять мочу на протяжении всего эксперимента. Биопсия, которую провели несколько раз, не выявила признаков сверхострого или опосредованного антителами отторжения.Таким образом, отмечают исследователи, почки свиней оставались жизнеспособными и нормально функционировали у реципиентов.Следующим шагом должно стать проведение клинических исследований с использованием генетически модифицированных ксенотрансплантатов. В случае успеха ГМО-свиньи могут спасти сотни тысяч жизней. Только в США в пересадке почек нуждаются 90 тысяч человек. В России в листе ожидания — больше пяти с половиной тысяч больных.

https://ria.ru/20220114/serdtse-1767856951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье, биология, гмо, свиньи, генетика, почки, наука