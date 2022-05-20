https://ria.ru/20220520/mcdonalds-1789802995.html
Роспатент: McDonald's может передать права на товарные знаки преемнику
Роспатент: McDonald's может передать права на товарные знаки преемнику - РИА Новости, 20.05.2022
Роспатент: McDonald's может передать права на товарные знаки преемнику
McDonald's в России может передать права на принадлежащие компании товарные знаки преемнику - полностью или на основании лицензии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:59
2022-05-20T17:59
2022-05-20T18:00
экономика
россия
калифорния
сша
mcdonald's corporation
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. McDonald's в России может передать права на принадлежащие компании товарные знаки преемнику - полностью или на основании лицензии, заявил РИА Новости руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов.Он уточнил, что у McDonald's есть серия зарегистрированных одноименных товарных знаков в России. "Их использование охраняется законом, заявлений на отзыв регистрации этих товарных знаков в Роспатент не поступало. К сожалению, сейчас в стране наблюдается паразитический маркетинг, когда компании для привлечения внимания подают заявки на регистрацию брендов иностранных компаний, ушедших с российского рынка", - добавил глава Роспатента.В четверг стало известно, что McDonald's продает свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Как сообщила американская компания, все необходимые стадии согласования будут завершены в ближайшие недели, а договор предусматривает сохранение рабочих мест для всех сотрудников на эквивалентных условиях в течение как минимум двух лет.McDonald's основан в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". В России первый ресторан сети появился в начале 1990 года. В настоящий момент компания насчитывает более 39 тысяч предприятий в более чем 100 странах.
https://radiosputnik.ria.ru/20220520/mcdonalds-1789786469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, калифорния, сша, mcdonald's corporation, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
17:59 20.05.2022 (обновлено: 18:00 20.05.2022)
Роспатент: McDonald's может передать права на товарные знаки преемнику
Зубов: McDonald's в России может передать права преемнику, если стороны договорятся
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. McDonald's в России может передать права на принадлежащие компании товарные знаки преемнику - полностью или на основании лицензии, заявил РИА Новости руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов.
"McDonald's в России может передать права на принадлежащие компании товарные знаки преемнику, если стороны договорятся. Право на товарный знак может быть передано полностью по договору, или предоставлено право использования на основании лицензии. Стоит дождаться решения сторон", - сказал Зубов.
Он уточнил, что у McDonald's есть серия зарегистрированных одноименных товарных знаков в России. "Их использование охраняется законом, заявлений на отзыв регистрации этих товарных знаков в Роспатент не поступало. К сожалению, сейчас в стране наблюдается паразитический маркетинг, когда компании для привлечения внимания подают заявки на регистрацию брендов иностранных компаний, ушедших с российского рынка", - добавил глава Роспатента.
В четверг стало известно, что McDonald's продает свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Как сообщила американская компания, все необходимые стадии согласования будут завершены в ближайшие недели, а договор предусматривает сохранение рабочих мест для всех сотрудников на эквивалентных условиях в течение как минимум двух лет.
McDonald's основан в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". В России первый ресторан сети появился в начале 1990 года. В настоящий момент компания насчитывает более 39 тысяч предприятий в более чем 100 странах.