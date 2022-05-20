Рейтинг@Mail.ru
Роспатент: McDonald's может передать права на товарные знаки преемнику - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/mcdonalds-1789802995.html
Роспатент: McDonald's может передать права на товарные знаки преемнику
Роспатент: McDonald's может передать права на товарные знаки преемнику - РИА Новости, 20.05.2022
Роспатент: McDonald's может передать права на товарные знаки преемнику
McDonald's в России может передать права на принадлежащие компании товарные знаки преемнику - полностью или на основании лицензии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:59
2022-05-20T18:00
экономика
россия
калифорния
сша
mcdonald's corporation
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777251546_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_6940b11e9bc907aff5ce25d22549b34b.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. McDonald's в России может передать права на принадлежащие компании товарные знаки преемнику - полностью или на основании лицензии, заявил РИА Новости руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов.Он уточнил, что у McDonald's есть серия зарегистрированных одноименных товарных знаков в России. "Их использование охраняется законом, заявлений на отзыв регистрации этих товарных знаков в Роспатент не поступало. К сожалению, сейчас в стране наблюдается паразитический маркетинг, когда компании для привлечения внимания подают заявки на регистрацию брендов иностранных компаний, ушедших с российского рынка", - добавил глава Роспатента.В четверг стало известно, что McDonald's продает свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Как сообщила американская компания, все необходимые стадии согласования будут завершены в ближайшие недели, а договор предусматривает сохранение рабочих мест для всех сотрудников на эквивалентных условиях в течение как минимум двух лет.McDonald's основан в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". В России первый ресторан сети появился в начале 1990 года. В настоящий момент компания насчитывает более 39 тысяч предприятий в более чем 100 странах.
https://radiosputnik.ria.ru/20220520/mcdonalds-1789786469.html
россия
калифорния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777251546_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23f1bc620e5546ffb5f007cf4a12c405.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, калифорния, сша, mcdonald's corporation, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
17:59 20.05.2022 (обновлено: 18:00 20.05.2022)
 
Роспатент: McDonald's может передать права на товарные знаки преемнику

Зубов: McDonald's в России может передать права преемнику, если стороны договорятся

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРесторан "Макдоналдс" в Москве
Ресторан Макдоналдс в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Ресторан "Макдоналдс" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. McDonald's в России может передать права на принадлежащие компании товарные знаки преемнику - полностью или на основании лицензии, заявил РИА Новости руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов.
"McDonald's в России может передать права на принадлежащие компании товарные знаки преемнику, если стороны договорятся. Право на товарный знак может быть передано полностью по договору, или предоставлено право использования на основании лицензии. Стоит дождаться решения сторон", - сказал Зубов.
Он уточнил, что у McDonald's есть серия зарегистрированных одноименных товарных знаков в России. "Их использование охраняется законом, заявлений на отзыв регистрации этих товарных знаков в Роспатент не поступало. К сожалению, сейчас в стране наблюдается паразитический маркетинг, когда компании для привлечения внимания подают заявки на регистрацию брендов иностранных компаний, ушедших с российского рынка", - добавил глава Роспатента.
В четверг стало известно, что McDonald's продает свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Как сообщила американская компания, все необходимые стадии согласования будут завершены в ближайшие недели, а договор предусматривает сохранение рабочих мест для всех сотрудников на эквивалентных условиях в течение как минимум двух лет.
Прохожие у ресторана Макдоналдс рядом со станцией метро Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 17:16В России
В Сети устроили "мозговой штурм" с вариантами названия для McDonald's
McDonald's основан в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". В России первый ресторан сети появился в начале 1990 года. В настоящий момент компания насчитывает более 39 тысяч предприятий в более чем 100 странах.
 
ЭкономикаРоссияКалифорнияСШАMcDonald's CorporationФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала