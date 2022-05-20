https://ria.ru/20220520/mariupol-1789792671.html

Следователи СК доставили в Мариуполь гуманитарную помощь

Следователи СК доставили в Мариуполь гуманитарную помощь - РИА Новости, 20.05.2022

Следователи СК доставили в Мариуполь гуманитарную помощь

Следователи Следственного комитета Российской Федерации доставили в правобережную часть Мариуполя гуманитарную помощь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T17:33

2022-05-20T17:33

2022-05-20T17:33

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

александр семенов (батальон "восток")

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МАРИУПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации доставили в правобережную часть Мариуполя гуманитарную помощь, передает корреспондент РИА Новости.В одном из жилых кварталов, во дворе дома по адресу проспект Металлургов 127 А, следователи СК РФ раздавали хлеб, печенье, питьевую воду и детские сладости. Всего было доставлено около тонны гуманитарных грузов. Помощь получили порядка 500 человек - из числа жителей окрестных домов.Кроме того, рядом с мобильным пунктом раздачи гуманитарной помощи СК РФ развернул полевую кухню. Там любой пришедший мог получить солдатскую кашу с мясом и горячий чай.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать. Из них уже свыше 1900 человек сдались в плен, заявил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220519/pomosch-1789495460.html

https://ria.ru/20220520/evakuatsiya-1789761346.html

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мариуполь

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украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, сергей шойгу