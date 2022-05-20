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Следователи СК доставили в Мариуполь гуманитарную помощь - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/mariupol-1789792671.html
Следователи СК доставили в Мариуполь гуманитарную помощь
Следователи СК доставили в Мариуполь гуманитарную помощь - РИА Новости, 20.05.2022
Следователи СК доставили в Мариуполь гуманитарную помощь
Следователи Следственного комитета Российской Федерации доставили в правобережную часть Мариуполя гуманитарную помощь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:33
2022-05-20T17:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
александр семенов (батальон "восток")
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МАРИУПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации доставили в правобережную часть Мариуполя гуманитарную помощь, передает корреспондент РИА Новости.В одном из жилых кварталов, во дворе дома по адресу проспект Металлургов 127 А, следователи СК РФ раздавали хлеб, печенье, питьевую воду и детские сладости. Всего было доставлено около тонны гуманитарных грузов. Помощь получили порядка 500 человек - из числа жителей окрестных домов.Кроме того, рядом с мобильным пунктом раздачи гуманитарной помощи СК РФ развернул полевую кухню. Там любой пришедший мог получить солдатскую кашу с мясом и горячий чай.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать. Из них уже свыше 1900 человек сдались в плен, заявил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/pomosch-1789495460.html
https://ria.ru/20220520/evakuatsiya-1789761346.html
донецкая народная республика
мариуполь
россия
украина
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, сергей шойгу
17:33 20.05.2022
 
Следователи СК доставили в Мариуполь гуманитарную помощь

Следователи СК доставили в правобережную часть Мариуполя гуманитарную помощь

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖители готовят еду в полевой кухне во дворе разрушенного дома в Левобережном районе Мариуполя
Жители готовят еду в полевой кухне во дворе разрушенного дома в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Жители готовят еду в полевой кухне во дворе разрушенного дома в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации доставили в правобережную часть Мариуполя гуманитарную помощь, передает корреспондент РИА Новости.
В одном из жилых кварталов, во дворе дома по адресу проспект Металлургов 127 А, следователи СК РФ раздавали хлеб, печенье, питьевую воду и детские сладости. Всего было доставлено около тонны гуманитарных грузов. Помощь получили порядка 500 человек - из числа жителей окрестных домов.
Жители Харьковской области получают российскую гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 15:19Специальная военная операция на Украине
Уральские депутаты доставили гуманитарную помощь в Мариуполь
Кроме того, рядом с мобильным пунктом раздачи гуманитарной помощи СК РФ развернул полевую кухню. Там любой пришедший мог получить солдатскую кашу с мясом и горячий чай.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать. Из них уже свыше 1900 человек сдались в плен, заявил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 16:06Специальная военная операция на Украине
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 239 человек
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаМариупольРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Александр Семенов (батальон "Восток")Игорь КонашенковСергей Шойгу
 
 
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