https://ria.ru/20220520/mali-1789722015.html
Лавров обвинил Францию в попытке диктовать Мали, с кем ей сотрудничать
Лавров обвинил Францию в попытке диктовать Мали, с кем ей сотрудничать - РИА Новости, 20.05.2022
Лавров обвинил Францию в попытке диктовать Мали, с кем ей сотрудничать
Франция пытается диктовать Мали, с кем ей сотрудничать, это неприемлемо и не красит Париж, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:02
2022-05-20T14:02
2022-05-20T14:17
в мире
мали
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Франция пытается диктовать Мали, с кем ей сотрудничать, это неприемлемо и не красит Париж, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас наши французские коллеги пытаются диктовать Мали, с кем можно общаться, а с кем общаться запрещено. Это неприемлемо и не красит французскую республику и не красит французские манеры", - сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Мали.При этом он подчеркнул, что Москва готова обсуждать с Францией и Западом любые международные дела, но на основе уважения свободы выбора других регионов."Мы готовы с нашими западными коллегами - французскими, другими - обсуждать любые международные дела. Но при одном условии: мы будем делать это культурно, на основе уважения интересов друг друга и, самое главное, на основе уважения (права) любых регионов и любых стран, о которых идет речь - в данном случае Мали, выбирать своих партнеров свободно, без какого-либо диктата", - резюмировал Лавров.
https://ria.ru/20220520/mali-1789719112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
14:02 20.05.2022 (обновлено: 14:17 20.05.2022)
Лавров обвинил Францию в попытке диктовать Мали, с кем ей сотрудничать
Глава МИД Лавров обвинил Францию в попытке диктовать Мали, с кем ей сотрудничать