13:57 20.05.2022 (обновлено: 14:24 20.05.2022)
Лавров заявил, что обязательно воспользуется приглашением посетить Мали
Глава МИД Лавров заявил, что обязательно воспользуется приглашением посетить столицу Мали
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время встречи в Москве. 20 мая 2022
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время встречи в Москве. 20 мая 2022
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции со своим малийским коллегой Абдулаем Диопом сообщил, что обязательно воспользуется приглашением посетить столицу Мали.
"Еще раз хотел бы поблагодарить наших коллег за очень полезные переговоры и за приглашение посетить Бомако, обязательно им воспользуюсь", - сказал Лавров.
При этом российский министр не уточнил, когда именно это случится.
Визит главы МИД Мали в Россию проходит на фоне попытки военного переворота в африканской стране. Ранее министерство территориального управления и децентрализации Мали заявило, что поддерживаемые "западным государством" военные совершили попытку государственного переворота в Мали в ночь с 11 на 12 мая, однако силам обороны и безопасности страны удалось ее пресечь.
Предыдущий визит главы МИД Мали в Россию состоялся в ноябре 2021 года. Тогда министр провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил ему о необходимости укрепления сотрудничества между Бамако и Москвой.