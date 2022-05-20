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Лавров заявил, что обязательно воспользуется приглашением посетить Мали - РИА Новости, 20.05.2022
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Лавров заявил, что обязательно воспользуется приглашением посетить Мали
Лавров заявил, что обязательно воспользуется приглашением посетить Мали - РИА Новости, 20.05.2022
Лавров заявил, что обязательно воспользуется приглашением посетить Мали
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции со своим малийским коллегой Абдулаем Диопом сообщил, что обязательно воспользуется приглашением посетить... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:57
2022-05-20T14:24
в мире
мали
россия
африка
бамако
сергей лавров
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции со своим малийским коллегой Абдулаем Диопом сообщил, что обязательно воспользуется приглашением посетить столицу Мали."Еще раз хотел бы поблагодарить наших коллег за очень полезные переговоры и за приглашение посетить Бомако, обязательно им воспользуюсь", - сказал Лавров.При этом российский министр не уточнил, когда именно это случится.Визит главы МИД Мали в Россию проходит на фоне попытки военного переворота в африканской стране. Ранее министерство территориального управления и децентрализации Мали заявило, что поддерживаемые "западным государством" военные совершили попытку государственного переворота в Мали в ночь с 11 на 12 мая, однако силам обороны и безопасности страны удалось ее пресечь.Предыдущий визит главы МИД Мали в Россию состоялся в ноябре 2021 года. Тогда министр провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил ему о необходимости укрепления сотрудничества между Бамако и Москвой.
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в мире, мали, россия, африка, бамако, сергей лавров
13:57 20.05.2022 (обновлено: 14:24 20.05.2022)
 
Лавров заявил, что обязательно воспользуется приглашением посетить Мали

Глава МИД Лавров заявил, что обязательно воспользуется приглашением посетить столицу Мали

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время встречи в Москве. 20 мая 2022
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время встречи в Москве. 20 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время встречи в Москве. 20 мая 2022
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции со своим малийским коллегой Абдулаем Диопом сообщил, что обязательно воспользуется приглашением посетить столицу Мали.
"Еще раз хотел бы поблагодарить наших коллег за очень полезные переговоры и за приглашение посетить Бомако, обязательно им воспользуюсь", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время пресс-подхода по итогам встречи с Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 13:55
Глава МИД Мали поблагодарил Россию за помощь в вопросах безопасности
При этом российский министр не уточнил, когда именно это случится.
Визит главы МИД Мали в Россию проходит на фоне попытки военного переворота в африканской стране. Ранее министерство территориального управления и децентрализации Мали заявило, что поддерживаемые "западным государством" военные совершили попытку государственного переворота в Мали в ночь с 11 на 12 мая, однако силам обороны и безопасности страны удалось ее пресечь.
Предыдущий визит главы МИД Мали в Россию состоялся в ноябре 2021 года. Тогда министр провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил ему о необходимости укрепления сотрудничества между Бамако и Москвой.
 
В миреМалиРоссияАфрикаБамакоСергей Лавров
 
 
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