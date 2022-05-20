https://ria.ru/20220520/mali-1789719112.html

Глава МИД Мали поблагодарил Россию за помощь в вопросах безопасности

Глава МИД Мали поблагодарил Россию за помощь в вопросах безопасности - РИА Новости, 20.05.2022

Глава МИД Мали поблагодарил Россию за помощь в вопросах безопасности

Мали благодарны России за эффективную помощь в вопросах безопасности, заявил глава МИД африканской страны Абдулай Диоп. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:55

2022-05-20T13:55

2022-05-20T14:27

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сергей лавров

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мали благодарны России за эффективную помощь в вопросах безопасности, заявил глава МИД африканской страны Абдулай Диоп."Мы говорили и о вызовах во время нашей сегодняшней встречи, прежде всего, с точки зрения безопасности. Это действительно основа, на которой мы работаем с политической точки зрения. Благодарю вас за постоянную поддержку Мали на международных площадках, ООН и в других международных организациях, для того чтобы Мали могла защищать свои интересы", - сказал глава МИД Мали журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым."У нас очень серьезное военно-техническое сотрудничество сейчас установлено между силами безопасности наших стран. РФ сейчас с нами сотрудничает, и мы видим реальные результаты на местах", - добавил он.

https://ria.ru/20220520/mali-1789715918.html

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африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мали, россия, африка, оон, сергей лавров