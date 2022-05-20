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Глава МИД Мали поблагодарил Россию за помощь в вопросах безопасности - РИА Новости, 20.05.2022
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Глава МИД Мали поблагодарил Россию за помощь в вопросах безопасности
Глава МИД Мали поблагодарил Россию за помощь в вопросах безопасности - РИА Новости, 20.05.2022
Глава МИД Мали поблагодарил Россию за помощь в вопросах безопасности
Мали благодарны России за эффективную помощь в вопросах безопасности, заявил глава МИД африканской страны Абдулай Диоп. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:55
2022-05-20T14:27
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россия
африка
оон
сергей лавров
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мали благодарны России за эффективную помощь в вопросах безопасности, заявил глава МИД африканской страны Абдулай Диоп."Мы говорили и о вызовах во время нашей сегодняшней встречи, прежде всего, с точки зрения безопасности. Это действительно основа, на которой мы работаем с политической точки зрения. Благодарю вас за постоянную поддержку Мали на международных площадках, ООН и в других международных организациях, для того чтобы Мали могла защищать свои интересы", - сказал глава МИД Мали журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым."У нас очень серьезное военно-техническое сотрудничество сейчас установлено между силами безопасности наших стран. РФ сейчас с нами сотрудничает, и мы видим реальные результаты на местах", - добавил он.
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в мире, мали, россия, африка, оон, сергей лавров
13:55 20.05.2022 (обновлено: 14:27 20.05.2022)
 
Глава МИД Мали поблагодарил Россию за помощь в вопросах безопасности

Глава МИД Мали Диоп выразил благодарность России за помощь в вопросах безопасности

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время пресс-подхода по итогам встречи с Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время пресс-подхода по итогам встречи с Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время пресс-подхода по итогам встречи с Сергеем Лавровым в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мали благодарны России за эффективную помощь в вопросах безопасности, заявил глава МИД африканской страны Абдулай Диоп.
"Мы говорили и о вызовах во время нашей сегодняшней встречи, прежде всего, с точки зрения безопасности. Это действительно основа, на которой мы работаем с политической точки зрения. Благодарю вас за постоянную поддержку Мали на международных площадках, ООН и в других международных организациях, для того чтобы Мали могла защищать свои интересы", - сказал глава МИД Мали журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"У нас очень серьезное военно-техническое сотрудничество сейчас установлено между силами безопасности наших стран. РФ сейчас с нами сотрудничает, и мы видим реальные результаты на местах", - добавил он.
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В миреМалиРоссияАфрикаООНСергей Лавров
 
 
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