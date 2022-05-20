13:55 20.05.2022 (обновлено: 14:27 20.05.2022)
Глава МИД Мали поблагодарил Россию за помощь в вопросах безопасности
Глава МИД Мали Диоп выразил благодарность России за помощь в вопросах безопасности
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время пресс-подхода по итогам встречи с Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время пресс-подхода по итогам встречи с Сергеем Лавровым в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мали благодарны России за эффективную помощь в вопросах безопасности, заявил глава МИД африканской страны Абдулай Диоп.
"Мы говорили и о вызовах во время нашей сегодняшней встречи, прежде всего, с точки зрения безопасности. Это действительно основа, на которой мы работаем с политической точки зрения. Благодарю вас за постоянную поддержку Мали на международных площадках, ООН и в других международных организациях, для того чтобы Мали могла защищать свои интересы", - сказал глава МИД Мали журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"У нас очень серьезное военно-техническое сотрудничество сейчас установлено между силами безопасности наших стран. РФ сейчас с нами сотрудничает, и мы видим реальные результаты на местах", - добавил он.