https://ria.ru/20220520/mali-1789696524.html
Мали рассчитывает на дальнейшую поддержку России в борьбе с терроризмом
Мали рассчитывает на дальнейшую поддержку России в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 20.05.2022
Мали рассчитывает на дальнейшую поддержку России в борьбе с терроризмом
Мали рассчитывает и в дальнейшем получать поддержку от России, чтобы победить терроризм и установить мир в стране, заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:56
2022-05-20T12:56
2022-05-20T13:40
в мире
россия
африка
мали
сергей лавров
абдулай диоп
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мали рассчитывает и в дальнейшем получать поддержку от России, чтобы победить терроризм и установить мир в стране, заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп."Мы собираемся подробно обсудить вопросы безопасности и политического урегулирования, обменяться мнениями на эту тему. Мы также надеемся продолжать получать поддержку от России, чтобы противостоять угрозе терроризма и установить мир в нашей стране, а также укрепить отношения между Африкой и Россией", - сказал он перед началом переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.Кроме того, министр иностранных дел Мали отметил, что его страна выступает за многополярность мира и решение конфликтов путем диалога."Разумеется, с самого начала независимости нашей страны мы выступаем за то, чтобы мир был многоплярным, и мы выступаем за то, чтобы все конфликты решались мирным путем, путем диалога. Считаем, что именно это является ключом к успеху", - добавил Диоп.В пятницу Лавров в начале встречи с Диопом заявил, что Россия будет продолжать оказывать Мали поддержку в вопросе борьбы с терроризмом.Визит главы МИД Мали в Россию проходит на фоне попытки военного переворота в африканской стране. Ранее министерство территориального управления и децентрализации Мали заявило, что поддерживаемые "западным государством" военные совершили попытку государственного переворота в Мали в ночь с 11 на 12 мая, однако силам обороны и безопасности страны удалось ее пресечь.Предыдущий визит главы МИД Мали в Россию состоялся в ноябре 2021 года. Тогда министр провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил ему о необходимости укрепления сотрудничества между Бамако и Москвой.
https://ria.ru/20220520/mali-1789684840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, африка, мали, сергей лавров, абдулай диоп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:56 20.05.2022 (обновлено: 13:40 20.05.2022)
Мали рассчитывает на дальнейшую поддержку России в борьбе с терроризмом
Глава МИД Мали: страна надеется на дальнейшую поддержку России в борьбе с терроризмом
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мали рассчитывает и в дальнейшем получать поддержку от России, чтобы победить терроризм и установить мир в стране, заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп.
"Мы собираемся подробно обсудить вопросы безопасности и политического урегулирования, обменяться мнениями на эту тему. Мы также надеемся продолжать получать поддержку от России
, чтобы противостоять угрозе терроризма и установить мир в нашей стране, а также укрепить отношения между Африкой
и Россией", - сказал он перед началом переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
.
Кроме того, министр иностранных дел Мали отметил, что его страна выступает за многополярность мира и решение конфликтов путем диалога.
"Разумеется, с самого начала независимости нашей страны мы выступаем за то, чтобы мир был многоплярным, и мы выступаем за то, чтобы все конфликты решались мирным путем, путем диалога. Считаем, что именно это является ключом к успеху", - добавил Диоп.
В пятницу Лавров в начале встречи с Диопом заявил, что Россия будет продолжать оказывать Мали
поддержку в вопросе борьбы с терроризмом.
Визит главы МИД Мали в Россию проходит на фоне попытки военного переворота в африканской стране. Ранее министерство территориального управления и децентрализации Мали заявило, что поддерживаемые "западным государством" военные совершили попытку государственного переворота в Мали в ночь с 11 на 12 мая, однако силам обороны и безопасности страны удалось ее пресечь.
Предыдущий визит главы МИД Мали в Россию состоялся в ноябре 2021 года. Тогда министр провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил ему о необходимости укрепления сотрудничества между Бамако
и Москвой
.