https://ria.ru/20220520/mali-1789696524.html

Мали рассчитывает на дальнейшую поддержку России в борьбе с терроризмом

Мали рассчитывает на дальнейшую поддержку России в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 20.05.2022

Мали рассчитывает на дальнейшую поддержку России в борьбе с терроризмом

Мали рассчитывает и в дальнейшем получать поддержку от России, чтобы победить терроризм и установить мир в стране, заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:56

2022-05-20T12:56

2022-05-20T13:40

в мире

россия

африка

мали

сергей лавров

абдулай диоп

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мали рассчитывает и в дальнейшем получать поддержку от России, чтобы победить терроризм и установить мир в стране, заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп."Мы собираемся подробно обсудить вопросы безопасности и политического урегулирования, обменяться мнениями на эту тему. Мы также надеемся продолжать получать поддержку от России, чтобы противостоять угрозе терроризма и установить мир в нашей стране, а также укрепить отношения между Африкой и Россией", - сказал он перед началом переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.Кроме того, министр иностранных дел Мали отметил, что его страна выступает за многополярность мира и решение конфликтов путем диалога."Разумеется, с самого начала независимости нашей страны мы выступаем за то, чтобы мир был многоплярным, и мы выступаем за то, чтобы все конфликты решались мирным путем, путем диалога. Считаем, что именно это является ключом к успеху", - добавил Диоп.В пятницу Лавров в начале встречи с Диопом заявил, что Россия будет продолжать оказывать Мали поддержку в вопросе борьбы с терроризмом.Визит главы МИД Мали в Россию проходит на фоне попытки военного переворота в африканской стране. Ранее министерство территориального управления и децентрализации Мали заявило, что поддерживаемые "западным государством" военные совершили попытку государственного переворота в Мали в ночь с 11 на 12 мая, однако силам обороны и безопасности страны удалось ее пресечь.Предыдущий визит главы МИД Мали в Россию состоялся в ноябре 2021 года. Тогда министр провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил ему о необходимости укрепления сотрудничества между Бамако и Москвой.

https://ria.ru/20220520/mali-1789684840.html

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африка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, африка, мали, сергей лавров, абдулай диоп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)