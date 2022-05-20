12:19 20.05.2022 (обновлено: 12:29 20.05.2022)
Россия будет оказывать Мали поддержку в борьбе с терроризмом, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Россия будет оказывать Мали поддержку в борьбе с терроризмом
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра обороны РФ Александр Фомин и министр обороны Мали Садио Камара во время встречи в Москве
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и министр обороны Мали Садио Камара во время встречи в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия будет продолжать оказывать Мали поддержку в вопросе борьбы с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Для нас очень важно услышать ваши свежие оценки ситуации, которая складывается в вашей стране, об усилиях вашего правительства по нормализации обстановки, в том числе с точки зрения ликвидации террористической угрозы. Мы будем продолжать в этом вопросе оказывать вам всяческую поддержку", - сказал он в начале встречи с главой МИД Мали Абдулаем Диопом.
"Африка - наш давний друг, и мы заинтересованы в том, чтобы многочисленные кризисы, которые, к сожалению, там еще сохраняются, были как можно скорее урегулированы. Россия в качестве члена Совета безопасности ООН и по двусторонней линии оказывает содействие соответствующим усилиям, и мы будем продолжать это делать", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД Мали.
Визит главы МИД Мали в Россию проходит на фоне попытки военного переворота в африканской стране. Ранее министерство территориального управления и децентрализации Мали заявило, что поддерживаемые "западным государством" военные совершили попытку государственного переворота в Мали в ночь с 11 на 12 мая, однако силам обороны и безопасности страны удалось ее пресечь.
Предыдущий визит главы МИД Мали в Россию состоялся в ноябре 2021 года. Тогда министр провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил ему о необходимости укрепления сотрудничества между Бамако и Москвой.