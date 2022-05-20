https://ria.ru/20220520/mali-1789684840.html

Россия будет оказывать Мали поддержку в борьбе с терроризмом, заявил Лавров

Россия будет оказывать Мали поддержку в борьбе с терроризмом, заявил Лавров - РИА Новости, 20.05.2022

Россия будет оказывать Мали поддержку в борьбе с терроризмом, заявил Лавров

Россия будет продолжать оказывать Мали поддержку в вопросе борьбы с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:19

2022-05-20T12:19

2022-05-20T12:29

в мире

россия

африка

мали

сергей лавров

абдулай диоп

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия будет продолжать оказывать Мали поддержку в вопросе борьбы с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Для нас очень важно услышать ваши свежие оценки ситуации, которая складывается в вашей стране, об усилиях вашего правительства по нормализации обстановки, в том числе с точки зрения ликвидации террористической угрозы. Мы будем продолжать в этом вопросе оказывать вам всяческую поддержку", - сказал он в начале встречи с главой МИД Мали Абдулаем Диопом.Лавров добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы кризисы в Африке были урегулированы как можно скорее."Африка - наш давний друг, и мы заинтересованы в том, чтобы многочисленные кризисы, которые, к сожалению, там еще сохраняются, были как можно скорее урегулированы. Россия в качестве члена Совета безопасности ООН и по двусторонней линии оказывает содействие соответствующим усилиям, и мы будем продолжать это делать", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД Мали.Визит главы МИД Мали в Россию проходит на фоне попытки военного переворота в африканской стране. Ранее министерство территориального управления и децентрализации Мали заявило, что поддерживаемые "западным государством" военные совершили попытку государственного переворота в Мали в ночь с 11 на 12 мая, однако силам обороны и безопасности страны удалось ее пресечь.Предыдущий визит главы МИД Мали в Россию состоялся в ноябре 2021 года. Тогда министр провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил ему о необходимости укрепления сотрудничества между Бамако и Москвой.

https://ria.ru/20220519/mali-1789403497.html

https://ria.ru/20220517/mali-1789084327.html

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африка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, африка, мали, сергей лавров, абдулай диоп, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)