https://ria.ru/20220520/lukashenko-1789691141.html

Лукашенко заявил, что уехавшие за рубеж оппозиционеры хотят вернуться

Лукашенко заявил, что уехавшие за рубеж оппозиционеры хотят вернуться - РИА Новости, 20.05.2022

Лукашенко заявил, что уехавшие за рубеж оппозиционеры хотят вернуться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многие выехавшие за рубеж оппозиционеры хотят вернуться назад в республику. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:42

2022-05-20T12:42

2022-05-20T12:45

в мире

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многие выехавшие за рубеж оппозиционеры хотят вернуться назад в республику.Белорусский лидер напомнил, что после президентских выборов в 2020 году некоторые несогласные с результатами голосования граждане, особенно активно занятые в протестах, решили уехать из страны."Нигде вам лучше не будет, чем на своей земле", - сказал Лукашенко пионерам.В конце января президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал выехавшую из страны оппозицию вернуться домой, "покаяться" и понести наказание за свои действия. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков позже сообщил, что среди выехавших за рубеж оппозиционеров есть желающие вернуться и "покаяться". По его словам, "они прекрасно понимают, что они не нужны на Западе, они не нужны своим кураторам, и они, скорее всего, в ближайшее время будут потихонечку возвращаться".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/lukashenko-1789570918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, александр лукашенко, белоруссия