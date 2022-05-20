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Лукашенко заявил, что уехавшие за рубеж оппозиционеры хотят вернуться - РИА Новости, 20.05.2022
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Лукашенко заявил, что уехавшие за рубеж оппозиционеры хотят вернуться
Лукашенко заявил, что уехавшие за рубеж оппозиционеры хотят вернуться - РИА Новости, 20.05.2022
Лукашенко заявил, что уехавшие за рубеж оппозиционеры хотят вернуться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многие выехавшие за рубеж оппозиционеры хотят вернуться назад в республику. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:42
2022-05-20T12:45
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многие выехавшие за рубеж оппозиционеры хотят вернуться назад в республику.Белорусский лидер напомнил, что после президентских выборов в 2020 году некоторые несогласные с результатами голосования граждане, особенно активно занятые в протестах, решили уехать из страны."Нигде вам лучше не будет, чем на своей земле", - сказал Лукашенко пионерам.В конце января президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал выехавшую из страны оппозицию вернуться домой, "покаяться" и понести наказание за свои действия. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков позже сообщил, что среди выехавших за рубеж оппозиционеров есть желающие вернуться и "покаяться". По его словам, "они прекрасно понимают, что они не нужны на Западе, они не нужны своим кураторам, и они, скорее всего, в ближайшее время будут потихонечку возвращаться".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://radiosputnik.ria.ru/20220519/lukashenko-1789570918.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия
12:42 20.05.2022 (обновлено: 12:45 20.05.2022)
 
Лукашенко заявил, что уехавшие за рубеж оппозиционеры хотят вернуться

Лукашенко заявил, что многие выехавшие за рубеж оппозиционеры хотят назад в Белоруссию

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДом правительства на площади Независимости в Минске
Дом правительства на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многие выехавшие за рубеж оппозиционеры хотят вернуться назад в республику.
"Я же получаю информацию: многие из них очень хотят вернуться домой, а не знают как. Во-первых, стыдно, неудобно: сбежали, а теперь как вернуться? Пусть думают. Как бежали, так пусть и возвращаются", - сказал Лукашенко на встрече с пионерским активом по случаю празднования 100-летия пионерского движения. Его слова приводит пресс-служба президента.
Белорусский лидер напомнил, что после президентских выборов в 2020 году некоторые несогласные с результатами голосования граждане, особенно активно занятые в протестах, решили уехать из страны.
"Нигде вам лучше не будет, чем на своей земле", - сказал Лукашенко пионерам.
В конце января президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал выехавшую из страны оппозицию вернуться домой, "покаяться" и понести наказание за свои действия. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков позже сообщил, что среди выехавших за рубеж оппозиционеров есть желающие вернуться и "покаяться". По его словам, "они прекрасно понимают, что они не нужны на Западе, они не нужны своим кураторам, и они, скорее всего, в ближайшее время будут потихонечку возвращаться".
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
 
В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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