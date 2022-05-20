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Еще 40 тонн гуманитарной помощи направили из Липецка в ДНР - РИА Новости, 20.05.2022
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Еще 40 тонн гуманитарной помощи направили из Липецка в ДНР
Еще 40 тонн гуманитарной помощи направили из Липецка в ДНР - РИА Новости, 20.05.2022
Еще 40 тонн гуманитарной помощи направили из Липецка в ДНР
Липецкое отделение партии "Единая Россия" отправило два двадцатитонных грузовика с гуманитарной помощью в Володарский район ДНР, над которым регион взял... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:14
2022-05-20T21:29
донецкая народная республика
володарский район
липецкая область
вооруженные силы рф
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ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Липецкое отделение партии "Единая Россия" отправило два двадцатитонных грузовика с гуманитарной помощью в Володарский район ДНР, над которым регион взял шефство, сообщил РИА Новости руководитель исполкома липецкого регионального отделения партии "Единая Россия" Евгений Зенков."Грузовики уже находятся в Ростовской области, в распределительном центре. В ближайшее время направятся в Володарский район Донецкой народной республики. В составе груза строительные материалы и металл для восстановления детского садика. Также везут продукты, хозтовары и семенной материал - для помощи населению, нормализации работы социальных объектов и посевной кампании", - рассказал Зенков.Он уточнил, что Липецкая область одна из первых взяла шефство над районом ДНР и теперь еженедельно будет направлять туда гуманитарные грузы до тех пор, пока в Володарском районе нормализуется жизнь.Липецкая область уже направила в Володарский район ДНР глубинные насосы и трубы, чтобы была возможность пробурить скважины и обеспечить население и социальные объекты питьевой водой. В составе каждого гуманитарного груза из региона есть продукты питания и семена.Гумпомощь для подведомственного Володарского района ДНР выделяется и направляется по поручению секретаря Липецкого отделения "Единой России", губернатора Игоря Артамонова.Володарский район ДНР находится на юго-западе республики, к северо-западу от Мариуполя. Население - до 30 тысяч человек. Был освобожден силами ВС РФ и Народной милиции ДНР в конце февраля.
https://ria.ru/20220519/pomosch-1789495460.html
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донецкая народная республика
володарский район
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донецкая народная республика, володарский район, липецкая область, вооруженные силы рф
15:14 20.05.2022 (обновлено: 21:29 20.05.2022)
 
Еще 40 тонн гуманитарной помощи направили из Липецка в ДНР

Евгений Зенков: 40 тонн гуманитарной помощи направлены из Липецка в Володарский район ДНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРаздача хлеба местным жителям в Мариуполе
Раздача хлеба местным жителям в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Липецкое отделение партии "Единая Россия" отправило два двадцатитонных грузовика с гуманитарной помощью в Володарский район ДНР, над которым регион взял шефство, сообщил РИА Новости руководитель исполкома липецкого регионального отделения партии "Единая Россия" Евгений Зенков.
"Грузовики уже находятся в Ростовской области, в распределительном центре. В ближайшее время направятся в Володарский район Донецкой народной республики. В составе груза строительные материалы и металл для восстановления детского садика. Также везут продукты, хозтовары и семенной материал - для помощи населению, нормализации работы социальных объектов и посевной кампании", - рассказал Зенков.
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Он уточнил, что Липецкая область одна из первых взяла шефство над районом ДНР и теперь еженедельно будет направлять туда гуманитарные грузы до тех пор, пока в Володарском районе нормализуется жизнь.
Липецкая область уже направила в Володарский район ДНР глубинные насосы и трубы, чтобы была возможность пробурить скважины и обеспечить население и социальные объекты питьевой водой. В составе каждого гуманитарного груза из региона есть продукты питания и семена.
Гумпомощь для подведомственного Володарского района ДНР выделяется и направляется по поручению секретаря Липецкого отделения "Единой России", губернатора Игоря Артамонова.
Володарский район ДНР находится на юго-западе республики, к северо-западу от Мариуполя. Население - до 30 тысяч человек. Был освобожден силами ВС РФ и Народной милиции ДНР в конце февраля.
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Донецкая Народная РеспубликаВолодарский районЛипецкая областьВооруженные силы РФ
 
 
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