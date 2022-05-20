https://ria.ru/20220520/lipetsk-1789744943.html

Еще 40 тонн гуманитарной помощи направили из Липецка в ДНР

Еще 40 тонн гуманитарной помощи направили из Липецка в ДНР - РИА Новости, 20.05.2022

Еще 40 тонн гуманитарной помощи направили из Липецка в ДНР

Липецкое отделение партии "Единая Россия" отправило два двадцатитонных грузовика с гуманитарной помощью в Володарский район ДНР, над которым регион взял... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:14

2022-05-20T15:14

2022-05-20T21:29

донецкая народная республика

володарский район

липецкая область

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787367477_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_06cc47266a30554dda53045de2378282.jpg

ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Липецкое отделение партии "Единая Россия" отправило два двадцатитонных грузовика с гуманитарной помощью в Володарский район ДНР, над которым регион взял шефство, сообщил РИА Новости руководитель исполкома липецкого регионального отделения партии "Единая Россия" Евгений Зенков."Грузовики уже находятся в Ростовской области, в распределительном центре. В ближайшее время направятся в Володарский район Донецкой народной республики. В составе груза строительные материалы и металл для восстановления детского садика. Также везут продукты, хозтовары и семенной материал - для помощи населению, нормализации работы социальных объектов и посевной кампании", - рассказал Зенков.Он уточнил, что Липецкая область одна из первых взяла шефство над районом ДНР и теперь еженедельно будет направлять туда гуманитарные грузы до тех пор, пока в Володарском районе нормализуется жизнь.Липецкая область уже направила в Володарский район ДНР глубинные насосы и трубы, чтобы была возможность пробурить скважины и обеспечить население и социальные объекты питьевой водой. В составе каждого гуманитарного груза из региона есть продукты питания и семена.Гумпомощь для подведомственного Володарского района ДНР выделяется и направляется по поручению секретаря Липецкого отделения "Единой России", губернатора Игоря Артамонова.Володарский район ДНР находится на юго-западе республики, к северо-западу от Мариуполя. Население - до 30 тысяч человек. Был освобожден силами ВС РФ и Народной милиции ДНР в конце февраля.

https://ria.ru/20220519/pomosch-1789495460.html

https://ria.ru/20220520/plen-1789664562.html

донецкая народная республика

володарский район

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, володарский район, липецкая область, вооруженные силы рф