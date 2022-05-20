https://ria.ru/20220520/likhoradka-1789626794.html

Число заболевших лихорадкой в КНДР превысило 2,2 миллиона человек

Число заболевших лихорадкой в КНДР превысило 2,2 миллиона человек - РИА Новости, 20.05.2022

Число заболевших лихорадкой в КНДР превысило 2,2 миллиона человек

Число заболевших лихорадкой в КНДР превысило 2,2 миллиона, за сутки заразились более 263 тысяч новых пациентов, двое скончались, передает Центральное... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T02:36

2022-05-20T02:36

2022-05-20T03:53

распространение коронавируса

в мире

ким чен ын

коронавирус covid-19

москва

кндр (северная корея)

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МОСКВА/СЕУЛ, 20 мая — РИА Новости. Число заболевших лихорадкой в КНДР превысило 2,2 миллиона, за сутки заразились более 263 тысяч новых пациентов, двое скончались, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).Сутками ранее в КНДР зарегистрировали более 262 тысяч заболевших. Общее число летальных случаев достигло 65. По состоянию на 19 мая около 1,5 миллиона заболевших выздоровели и порядка 750 тысяч находятся на лечении.Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. По данным ЦТАК, с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщения государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, какая доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию лидера КНДР Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки. Власти пытаются обеспечить регионы всем необходимым и лекарствами, используя военных.Власти КНДР делают все возможное, чтобы увеличить производство необходимых лекарств, масок и защитных костюмов. Работники провинциальных, городских и уездных народных комитетов стараются наладить поставки регионам всех необходимых товаров. По сообщению ЦТАК, на данный момент в общегосударственном масштабе около 8 тысяч разных отрядов обслуживания, состоящих из 30 тысяч человек, снабжают жителей предметами первой необходимости. В снабжении лекарствами участвуют и солдаты военно-медицинских отрядов армии КНДР.Участвуют в противоэпидемической борьбе не только сотрудники области здравоохранения, но и преподаватели и учащиеся учреждений подготовки медработников и даже более 2,4 тысяч добровольцев-пенсионеров, имеющих опыт работы в области здравоохранения. В центральных больницах организованы консилиумы врачей, которые дежурят круглосуточно и дистанционно оказывают техническую и медицинскую помощь, когда больных с температурой или аномальными симптомами выявляют в регионах не периферии.

https://ria.ru/20220518/pomosch-1789149668.html

https://ria.ru/20220517/vaktsinatsiya-1789126740.html

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в мире, ким чен ын, коронавирус covid-19, москва, кндр (северная корея)