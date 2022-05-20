02:36 20.05.2022 (обновлено: 03:53 20.05.2022)
Число заболевших лихорадкой в КНДР превысило 2,2 миллиона человек
ЦТАК: число заболевших лихорадкой в КНДР превысило 2,2 миллиона человек
Вид на гостиницу Рюгён в Пхеньяне. Архивное фото
МОСКВА/СЕУЛ, 20 мая — РИА Новости. Число заболевших лихорадкой в КНДР превысило 2,2 миллиона, за сутки заразились более 263 тысяч новых пациентов, двое скончались, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Сутками ранее в КНДР зарегистрировали более 262 тысяч заболевших. Общее число летальных случаев достигло 65. По состоянию на 19 мая около 1,5 миллиона заболевших выздоровели и порядка 750 тысяч находятся на лечении.
Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. По данным ЦТАК, с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщения государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, какая доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.
Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию лидера КНДР Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки. Власти пытаются обеспечить регионы всем необходимым и лекарствами, используя военных.
Власти КНДР делают все возможное, чтобы увеличить производство необходимых лекарств, масок и защитных костюмов. Работники провинциальных, городских и уездных народных комитетов стараются наладить поставки регионам всех необходимых товаров. По сообщению ЦТАК, на данный момент в общегосударственном масштабе около 8 тысяч разных отрядов обслуживания, состоящих из 30 тысяч человек, снабжают жителей предметами первой необходимости. В снабжении лекарствами участвуют и солдаты военно-медицинских отрядов армии КНДР.
Участвуют в противоэпидемической борьбе не только сотрудники области здравоохранения, но и преподаватели и учащиеся учреждений подготовки медработников и даже более 2,4 тысяч добровольцев-пенсионеров, имеющих опыт работы в области здравоохранения. В центральных больницах организованы консилиумы врачей, которые дежурят круглосуточно и дистанционно оказывают техническую и медицинскую помощь, когда больных с температурой или аномальными симптомами выявляют в регионах не периферии.