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Число заболевших лихорадкой в КНДР превысило 2,2 миллиона человек - РИА Новости, 20.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220520/likhoradka-1789626794.html
Число заболевших лихорадкой в КНДР превысило 2,2 миллиона человек
Число заболевших лихорадкой в КНДР превысило 2,2 миллиона человек - РИА Новости, 20.05.2022
Число заболевших лихорадкой в КНДР превысило 2,2 миллиона человек
Число заболевших лихорадкой в КНДР превысило 2,2 миллиона, за сутки заразились более 263 тысяч новых пациентов, двое скончались, передает Центральное... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T02:36
2022-05-20T03:53
распространение коронавируса
в мире
ким чен ын
коронавирус covid-19
москва
кндр (северная корея)
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МОСКВА/СЕУЛ, 20 мая — РИА Новости. Число заболевших лихорадкой в КНДР превысило 2,2 миллиона, за сутки заразились более 263 тысяч новых пациентов, двое скончались, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).Сутками ранее в КНДР зарегистрировали более 262 тысяч заболевших. Общее число летальных случаев достигло 65. По состоянию на 19 мая около 1,5 миллиона заболевших выздоровели и порядка 750 тысяч находятся на лечении.Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. По данным ЦТАК, с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщения государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, какая доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию лидера КНДР Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки. Власти пытаются обеспечить регионы всем необходимым и лекарствами, используя военных.Власти КНДР делают все возможное, чтобы увеличить производство необходимых лекарств, масок и защитных костюмов. Работники провинциальных, городских и уездных народных комитетов стараются наладить поставки регионам всех необходимых товаров. По сообщению ЦТАК, на данный момент в общегосударственном масштабе около 8 тысяч разных отрядов обслуживания, состоящих из 30 тысяч человек, снабжают жителей предметами первой необходимости. В снабжении лекарствами участвуют и солдаты военно-медицинских отрядов армии КНДР.Участвуют в противоэпидемической борьбе не только сотрудники области здравоохранения, но и преподаватели и учащиеся учреждений подготовки медработников и даже более 2,4 тысяч добровольцев-пенсионеров, имеющих опыт работы в области здравоохранения. В центральных больницах организованы консилиумы врачей, которые дежурят круглосуточно и дистанционно оказывают техническую и медицинскую помощь, когда больных с температурой или аномальными симптомами выявляют в регионах не периферии.
https://ria.ru/20220518/pomosch-1789149668.html
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в мире, ким чен ын, коронавирус covid-19, москва, кндр (северная корея)
02:36 20.05.2022 (обновлено: 03:53 20.05.2022)
 
Число заболевших лихорадкой в КНДР превысило 2,2 миллиона человек

ЦТАК: число заболевших лихорадкой в КНДР превысило 2,2 миллиона человек

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид на гостиницу Рюгён в Пхеньяне
Вид на гостиницу Рюгён в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вид на гостиницу Рюгён в Пхеньяне. Архивное фото
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МОСКВА/СЕУЛ, 20 мая — РИА Новости. Число заболевших лихорадкой в КНДР превысило 2,2 миллиона, за сутки заразились более 263 тысяч новых пациентов, двое скончались, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Сутками ранее в КНДР зарегистрировали более 262 тысяч заболевших. Общее число летальных случаев достигло 65. По состоянию на 19 мая около 1,5 миллиона заболевших выздоровели и порядка 750 тысяч находятся на лечении.
Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. По данным ЦТАК, с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщения государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, какая доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.
Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию лидера КНДР Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки. Власти пытаются обеспечить регионы всем необходимым и лекарствами, используя военных.
Дезинфекция магазина в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 06:57Распространение коронавируса
СМИ: КНДР не реагирует на предложение Сеула о помощи в борьбе с COVID-19
Власти КНДР делают все возможное, чтобы увеличить производство необходимых лекарств, масок и защитных костюмов. Работники провинциальных, городских и уездных народных комитетов стараются наладить поставки регионам всех необходимых товаров. По сообщению ЦТАК, на данный момент в общегосударственном масштабе около 8 тысяч разных отрядов обслуживания, состоящих из 30 тысяч человек, снабжают жителей предметами первой необходимости. В снабжении лекарствами участвуют и солдаты военно-медицинских отрядов армии КНДР.
Участвуют в противоэпидемической борьбе не только сотрудники области здравоохранения, но и преподаватели и учащиеся учреждений подготовки медработников и даже более 2,4 тысяч добровольцев-пенсионеров, имеющих опыт работы в области здравоохранения. В центральных больницах организованы консилиумы врачей, которые дежурят круглосуточно и дистанционно оказывают техническую и медицинскую помощь, когда больных с температурой или аномальными симптомами выявляют в регионах не периферии.
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 20:58Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаВ миреКим Чен ЫнКоронавирус COVID-19МоскваКНДР (Северная Корея)
 
 
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