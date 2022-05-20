https://ria.ru/20220520/lgotniki-1789745283.html

В Тверской области вводят новые категории льготников при догазификации

В Тверской области вводят новые категории льготников при догазификации - РИА Новости, 20.05.2022

В Тверской области вводят новые категории льготников при догазификации

В Тверской области поддержку при догазификации домов и квартир получат новые категории жителей - многодетные семьи и семьи участников специальной военной... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:15

2022-05-20T15:15

2022-05-20T15:15

тверская область

тверская область

игорь руденя

александр новак

общество

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774170314_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_84bce9a0893ba2aef7267115e402ed70.jpg

ТВЕРЬ, 20 мая – РИА Новости. В Тверской области поддержку при догазификации домов и квартир получат новые категории жителей - многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Размер компенсации для льготных категорий в Тверской области составляет 29,7 тысячи рублей при подключении дома, 9,9 тысячи рублей – для квартиры.Правом на получение поддержки обладают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы погибших или умерших участников войны, жители блокадного Ленинграда и Севастополя, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.В регионе разработаны и утверждены сводный и пообъектный планы-графики догазификации. В 2021 году опережающими темпами обеспечено бесплатное подведение газа до границ 1,2 тысячи домовладений. В этом году планируется догазификация ещё 5 тысяч домовладений.

https://ria.ru/20220429/podderzhka-1786100538.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, александр новак, общество, жилье