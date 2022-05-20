https://ria.ru/20220520/lgotniki-1789745283.html
В Тверской области вводят новые категории льготников при догазификации
В Тверской области вводят новые категории льготников при догазификации - РИА Новости, 20.05.2022
В Тверской области вводят новые категории льготников при догазификации
В Тверской области поддержку при догазификации домов и квартир получат новые категории жителей - многодетные семьи и семьи участников специальной военной... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:15
2022-05-20T15:15
2022-05-20T15:15
тверская область
тверская область
игорь руденя
александр новак
общество
жилье
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ТВЕРЬ, 20 мая – РИА Новости. В Тверской области поддержку при догазификации домов и квартир получат новые категории жителей - многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Размер компенсации для льготных категорий в Тверской области составляет 29,7 тысячи рублей при подключении дома, 9,9 тысячи рублей – для квартиры.Правом на получение поддержки обладают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы погибших или умерших участников войны, жители блокадного Ленинграда и Севастополя, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.В регионе разработаны и утверждены сводный и пообъектный планы-графики догазификации. В 2021 году опережающими темпами обеспечено бесплатное подведение газа до границ 1,2 тысячи домовладений. В этом году планируется догазификация ещё 5 тысяч домовладений.
https://ria.ru/20220429/podderzhka-1786100538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, игорь руденя, александр новак, общество, жилье
ТВЕРЬ, 20 мая – РИА Новости. В Тверской области поддержку при догазификации домов и квартир получат новые категории жителей - многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
"Мы приняли решение о расширении категорий граждан, которые смогут получить социальную поддержку (при догазификации). В перечень льготных категорий включим многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции на Украине
. Также рассматриваем дополнительные категории, которым мы могли бы предоставить меры поддержки для стимулирования подключений", - сказал Руденя на совещании, которое в режиме видеоконференцсвязи провёл вице-премьер Александр Новак
, по вопросам газификации и газоснабжения регионов страны, догазификации населенных пунктов.
Размер компенсации для льготных категорий в Тверской области составляет 29,7 тысячи рублей при подключении дома, 9,9 тысячи рублей – для квартиры.
Правом на получение поддержки обладают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы погибших или умерших участников войны, жители блокадного Ленинграда
и Севастополя
, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
В регионе разработаны и утверждены сводный и пообъектный планы-графики догазификации. В 2021 году опережающими темпами обеспечено бесплатное подведение газа до границ 1,2 тысячи домовладений. В этом году планируется догазификация ещё 5 тысяч домовладений.