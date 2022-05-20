Рейтинг@Mail.ru
В Тверской области вводят новые категории льготников при догазификации - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220520/lgotniki-1789745283.html
В Тверской области вводят новые категории льготников при догазификации
В Тверской области вводят новые категории льготников при догазификации - РИА Новости, 20.05.2022
В Тверской области вводят новые категории льготников при догазификации
В Тверской области поддержку при догазификации домов и квартир получат новые категории жителей - многодетные семьи и семьи участников специальной военной... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:15
2022-05-20T15:15
тверская область
тверская область
игорь руденя
александр новак
общество
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774170314_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_84bce9a0893ba2aef7267115e402ed70.jpg
ТВЕРЬ, 20 мая – РИА Новости. В Тверской области поддержку при догазификации домов и квартир получат новые категории жителей - многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Размер компенсации для льготных категорий в Тверской области составляет 29,7 тысячи рублей при подключении дома, 9,9 тысячи рублей – для квартиры.Правом на получение поддержки обладают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы погибших или умерших участников войны, жители блокадного Ленинграда и Севастополя, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.В регионе разработаны и утверждены сводный и пообъектный планы-графики догазификации. В 2021 году опережающими темпами обеспечено бесплатное подведение газа до границ 1,2 тысячи домовладений. В этом году планируется догазификация ещё 5 тысяч домовладений.
https://ria.ru/20220429/podderzhka-1786100538.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774170314_67:0:835:576_1920x0_80_0_0_6ec934a84c453d65b6d99a0c19a1c9d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверская область, игорь руденя, александр новак, общество, жилье
15:15 20.05.2022
 

В Тверской области вводят новые категории льготников при догазификации

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГазификация Тверской области
Газификация Тверской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 20 мая – РИА Новости. В Тверской области поддержку при догазификации домов и квартир получат новые категории жителей - многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
"Мы приняли решение о расширении категорий граждан, которые смогут получить социальную поддержку (при догазификации). В перечень льготных категорий включим многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции на Украине. Также рассматриваем дополнительные категории, которым мы могли бы предоставить меры поддержки для стимулирования подключений", - сказал Руденя на совещании, которое в режиме видеоконференцсвязи провёл вице-премьер Александр Новак, по вопросам газификации и газоснабжения регионов страны, догазификации населенных пунктов.
Размер компенсации для льготных категорий в Тверской области составляет 29,7 тысячи рублей при подключении дома, 9,9 тысячи рублей – для квартиры.
Правом на получение поддержки обладают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы погибших или умерших участников войны, жители блокадного Ленинграда и Севастополя, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
В регионе разработаны и утверждены сводный и пообъектный планы-графики догазификации. В 2021 году опережающими темпами обеспечено бесплатное подведение газа до границ 1,2 тысячи домовладений. В этом году планируется догазификация ещё 5 тысяч домовладений.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 11:41Тверская область
Тверские власти поддержат семьи, взявшие под опеку детей из ДНР и ЛНР
 
Тверская областьТверская областьИгорь РуденяАлександр НовакОбществоЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала