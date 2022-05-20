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Курс доллара на Мосбирже по итогам пятницы опустился до 60,23 рубля
Курс доллара на Мосбирже по итогам пятницы опустился до 60,23 рубля - РИА Новости, 20.05.2022
Курс доллара на Мосбирже по итогам пятницы опустился до 60,23 рубля
Рубль вырос в пятницу к доллару – до уровня 60,23 рубля, евро упал до 62,8 рубля на фоне ощутимого увеличения объема торгов, в ходе торгов рубль обновил... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:35
2022-05-20T19:35
2022-05-20T19:37
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Рубль вырос в пятницу к доллару – до уровня 60,23 рубля, евро упал до 62,8 рубля на фоне ощутимого увеличения объема торгов, в ходе торгов рубль обновил многолетние максимумы, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 1,67 рубля, до 60,23 рубля, евро - на 1,6 рубля, до 62,8 рубля.В ходе торгов пятницы доллар падал до 57,08 рубля – к минимуму с марта 2018 года, евро - до 59,02 рубля - с июня 2015 года.За рабочую неделю доллар подешевел на 4,32 рубля, евро – на 4,35 рубля.Объем торгов валютой США валютой расчетами "завтра" составил рекордные с начала марта 3,2 миллиарда долларов, европейской (как и в четверг) – около 1,7 миллиарда евро против нескольких сот миллионов в предыдущие дни.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доллар, экономика, россия, московская биржа, курс доллара, валюта, рубль, курс рубля, динамика курсов валют
19:35 20.05.2022 (обновлено: 19:37 20.05.2022)
Курс доллара на Мосбирже по итогам пятницы опустился до 60,23 рубля
Курс доллара на Мосбирже завершил день падением до 60,23 рубля, евро опустился ниже 63
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Рубль вырос в пятницу к доллару – до уровня 60,23 рубля, евро упал до 62,8 рубля на фоне ощутимого увеличения объема торгов, в ходе торгов рубль обновил многолетние максимумы, следует из данных
Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 1,67 рубля, до 60,23 рубля, евро - на 1,6 рубля, до 62,8 рубля.
В ходе торгов пятницы доллар падал до 57,08 рубля – к минимуму с марта 2018 года, евро - до 59,02 рубля - с июня 2015 года.
За рабочую неделю доллар подешевел на 4,32 рубля, евро – на 4,35 рубля.
Объем торгов валютой США валютой расчетами "завтра" составил рекордные с начала марта 3,2 миллиарда долларов, европейской (как и в четверг) – около 1,7 миллиарда евро против нескольких сот миллионов в предыдущие дни.