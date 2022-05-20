https://ria.ru/20220520/kurs-1789829390.html

Курс доллара на Мосбирже по итогам пятницы опустился до 60,23 рубля

Курс доллара на Мосбирже по итогам пятницы опустился до 60,23 рубля - РИА Новости, 20.05.2022

Курс доллара на Мосбирже по итогам пятницы опустился до 60,23 рубля

Рубль вырос в пятницу к доллару – до уровня 60,23 рубля, евро упал до 62,8 рубля на фоне ощутимого увеличения объема торгов, в ходе торгов рубль обновил... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T19:35

2022-05-20T19:35

2022-05-20T19:37

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

доллар

экономика

россия

московская биржа

курс доллара

валюта

рубль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735447323_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_7de74de5fec35e3b4c582e260cb323d2.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Рубль вырос в пятницу к доллару – до уровня 60,23 рубля, евро упал до 62,8 рубля на фоне ощутимого увеличения объема торгов, в ходе торгов рубль обновил многолетние максимумы, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 1,67 рубля, до 60,23 рубля, евро - на 1,6 рубля, до 62,8 рубля.В ходе торгов пятницы доллар падал до 57,08 рубля – к минимуму с марта 2018 года, евро - до 59,02 рубля - с июня 2015 года.За рабочую неделю доллар подешевел на 4,32 рубля, евро – на 4,35 рубля.Объем торгов валютой США валютой расчетами "завтра" составил рекордные с начала марта 3,2 миллиарда долларов, европейской (как и в четверг) – около 1,7 миллиарда евро против нескольких сот миллионов в предыдущие дни.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

доллар, экономика, россия, московская биржа, курс доллара, валюта, рубль, курс рубля, динамика курсов валют