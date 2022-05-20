https://ria.ru/20220520/kultura-1789798087.html

В Минкультуры предложили ввести понятие "организация культуры"

В Минкультуры предложили ввести понятие "организация культуры" - РИА Новости, 20.05.2022

В Минкультуры предложили ввести понятие "организация культуры"

Минкультуры РФ предлагает ввести понятие "организация культуры" в Основы законодательства РФ о культуре, общественное обсуждение законопроекта началось в... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T17:44

2022-05-20T17:44

2022-05-20T17:44

культура

россия

госфильмофонд рф

театр наций

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минкультуры РФ предлагает ввести понятие "организация культуры" в Основы законодательства РФ о культуре, общественное обсуждение законопроекта началось в пятницу, сообщает пресс-служба ведомства."Законопроектом предлагается ввести в Основы законодательства Российской Федерации о культуре понятия "организация культуры" и "организация, осуществляющая деятельность в области культуры". Ведь цель деятельности таких организаций, которая даже имеет коммерческую составляющую, в первую очередь заключается в преумножении культурного достояния Российской Федерации через популяризацию культурных ценностей и предоставление культурных благ, что выражается через новый понятийный аппарат", - говорится в сообщении.Отмечается, что в разработке законопроекта приняли участие Союз музеев России, Союз театральных деятелей России, Госфильмофонд России, Театр Наций и другие представителей профессионального сообщества в сфере культуры.Предлагаемые законопроектом изменения также позволят закрепить особенности правового положения государственных и муниципальных учреждений культуры и актуализировать законодательство в сфере культуры.

https://ria.ru/20220520/filmy-1789746560.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, госфильмофонд рф, театр наций, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)