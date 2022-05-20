https://ria.ru/20220520/kultura-1789798087.html
В Минкультуры предложили ввести понятие "организация культуры"
В Минкультуры предложили ввести понятие "организация культуры" - РИА Новости, 20.05.2022
В Минкультуры предложили ввести понятие "организация культуры"
Минкультуры РФ предлагает ввести понятие "организация культуры" в Основы законодательства РФ о культуре, общественное обсуждение законопроекта началось в... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:44
2022-05-20T17:44
2022-05-20T17:44
культура
россия
госфильмофонд рф
театр наций
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минкультуры РФ предлагает ввести понятие "организация культуры" в Основы законодательства РФ о культуре, общественное обсуждение законопроекта началось в пятницу, сообщает пресс-служба ведомства."Законопроектом предлагается ввести в Основы законодательства Российской Федерации о культуре понятия "организация культуры" и "организация, осуществляющая деятельность в области культуры". Ведь цель деятельности таких организаций, которая даже имеет коммерческую составляющую, в первую очередь заключается в преумножении культурного достояния Российской Федерации через популяризацию культурных ценностей и предоставление культурных благ, что выражается через новый понятийный аппарат", - говорится в сообщении.Отмечается, что в разработке законопроекта приняли участие Союз музеев России, Союз театральных деятелей России, Госфильмофонд России, Театр Наций и другие представителей профессионального сообщества в сфере культуры.Предлагаемые законопроектом изменения также позволят закрепить особенности правового положения государственных и муниципальных учреждений культуры и актуализировать законодательство в сфере культуры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госфильмофонд рф, театр наций, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
В Минкультуры предложили ввести понятие "организация культуры"
В Минкультуры хотят ввести понятие "организация культуры" в Основы законодательства России
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минкультуры РФ предлагает ввести понятие "организация культуры" в Основы законодательства РФ о культуре, общественное обсуждение законопроекта началось в пятницу, сообщает пресс-служба ведомства.
"Законопроектом предлагается ввести в Основы законодательства Российской Федерации о культуре понятия "организация культуры" и "организация, осуществляющая деятельность в области культуры". Ведь цель деятельности таких организаций, которая даже имеет коммерческую составляющую, в первую очередь заключается в преумножении культурного достояния Российской Федерации через популяризацию культурных ценностей и предоставление культурных благ, что выражается через новый понятийный аппарат", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в разработке законопроекта приняли участие Союз музеев России
, Союз театральных деятелей России, Госфильмофонд
России, Театр Наций
и другие представителей профессионального сообщества в сфере культуры.
"Принятие данного законопроекта позволит организациям культуры самостоятельно устанавливать льготы для иных категорий граждан при организации платных мероприятий за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. Например, для волонтеров или многодетных семей", - добавляется в релизе.
Предлагаемые законопроектом изменения также позволят закрепить особенности правового положения государственных и муниципальных учреждений культуры и актуализировать законодательство в сфере культуры.