https://ria.ru/20220520/kuba-1789760256.html

В МИД прокомментировали частичное смягчение санкций США в отношении Кубы

В МИД прокомментировали частичное смягчение санкций США в отношении Кубы - РИА Новости, 20.05.2022

В МИД прокомментировали частичное смягчение санкций США в отношении Кубы

Частичное смягчение санкций США в отношении Кубы носит конъюнктурный характер, в целом курс Вашингтона не изменился, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:02

2022-05-20T16:02

2022-05-20T16:25

в мире

куба

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нед прайс

мария захарова

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Частичное смягчение санкций США в отношении Кубы носит конъюнктурный характер, в целом курс Вашингтона не изменился, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи словам приводятся на сайте ведомства.Представитель госдепартамента Нед Прайс ранее сообщил, что США увеличивают поддержку кубинцев, возобновляя программу, которая подразумевает расширение выдачи виз и консульских услуг, снятие ряда ограничений на денежные переводы, а также упрощение визита в США для членов семей."Объявленные США меры, хотя и идут в целом в правильном направлении, носят конъюнктурный и ограниченный характер. Они не снимают жесткую экономическую "осаду" Гаваны, не затрагивают введенных ранее рестрикций в отношении целого ряда кубинских организаций, не открывают возможностей для туризма", - отметила Захарова, добавив, что Куба без каких-либо на то оснований остается в списке стран, зачисленных Вашингтоном в "спонсоры терроризма". США продолжают в традиционном конфронтационном стиле направлять Гаване строящиеся на фальсифицированных посылах призывы правозащитного характера, добавила дипломат."Как и наши кубинские друзья, вынуждены констатировать, что при таком общем подходе в заявленных США мерах смягчения видим больше преемственности целей и инструментов прежнего дискриминационного курса в отношении Кубы, нежели признаков хотя бы относительного оздоровления политического мышления Вашингтона и его перехода в этой области на правильную сторону истории", - заявила Захарова.

https://ria.ru/20220517/mid-1788922571.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, куба, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нед прайс, мария захарова