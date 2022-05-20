16:02 20.05.2022 (обновлено: 16:25 20.05.2022)
В МИД прокомментировали частичное смягчение санкций США в отношении Кубы
МИД: частичное смягчение санкций США в отношении Кубы носит конъюнктурный характер
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкПортрет Эрнесто Че Гевары в интерьере жилого дома в районе "Старая Гавана"
Портрет Эрнесто Че Гевары в интерьере жилого дома в районе "Старая Гавана" . Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Частичное смягчение санкций США в отношении Кубы носит конъюнктурный характер, в целом курс Вашингтона не изменился, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи словам приводятся на сайте ведомства.
"Объявленные США меры, хотя и идут в целом в правильном направлении, носят конъюнктурный и ограниченный характер. Они не снимают жесткую экономическую "осаду" Гаваны, не затрагивают введенных ранее рестрикций в отношении целого ряда кубинских организаций, не открывают возможностей для туризма", - отметила Захарова, добавив, что Куба без каких-либо на то оснований остается в списке стран, зачисленных Вашингтоном в "спонсоры терроризма". США продолжают в традиционном конфронтационном стиле направлять Гаване строящиеся на фальсифицированных посылах призывы правозащитного характера, добавила дипломат.
"Как и наши кубинские друзья, вынуждены констатировать, что при таком общем подходе в заявленных США мерах смягчения видим больше преемственности целей и инструментов прежнего дискриминационного курса в отношении Кубы, нежели признаков хотя бы относительного оздоровления политического мышления Вашингтона и его перехода в этой области на правильную сторону истории", - заявила Захарова.