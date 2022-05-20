https://ria.ru/20220520/koronavirus-1789669253.html

В России за сутки госпитализировали 2081 заболевшего COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2081 заболевшего COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2022

В России за сутки госпитализировали 2081 заболевшего COVID-19

Более пяти тысяч новых случаев коронавируса за сутки выявлены в России, более двух тысяч человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 96 человек, сообщили... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T11:14

2022-05-20T11:14

2022-05-20T11:14

распространение коронавируса

общество

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россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более пяти тысяч новых случаев коронавируса за сутки выявлены в России, более двух тысяч человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 96 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 20 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 081 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,7%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 40 регионах, снижение - в 38, ситуация не изменилась в семи субъектах РФ. Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 6 173 человека, что на 3,7% больше в сравнении с 19 мая."Выявлено 5 089 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 96 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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