В России за сутки госпитализировали 2081 заболевшего COVID-19
В России за сутки выявили 5089 новых случаев COVID-19, выздоровели 6173, умерли 96 человек
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более пяти тысяч новых случаев коронавируса за сутки выявлены в России, более двух тысяч человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 96 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 20 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 081 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,7%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 40 регионах, снижение - в 38, ситуация не изменилась в семи субъектах РФ. Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 6 173 человека, что на 3,7% больше в сравнении с 19 мая.
"Выявлено 5 089 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 96 человек", - говорится в сообщении.
20 марта 2020, 16:40Распространение коронавирусаКарта распространения нового коронавируса в России