https://ria.ru/20220520/kompensatsiya-1789815974.html

Путин согласился с идеей Алиханова о компенсации перелета военным Балтфлота

Путин согласился с идеей Алиханова о компенсации перелета военным Балтфлота - РИА Новости, 20.05.2022

Путин согласился с идеей Алиханова о компенсации перелета военным Балтфлота

Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей губернатора Калининградской области Антона Алиханова о компенсации авиаперелета военнослужащим на Балтфлоте. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T18:48

2022-05-20T18:48

2022-05-20T19:41

россия

балтийский флот вмф россии

владимир путин

антон алиханов

общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей губернатора Калининградской области Антона Алиханова о компенсации авиаперелета военнослужащим на Балтфлоте.В ходе встречи с президентом РФ по видео-конференц-связи глава региона попросил рассмотреть вопрос о компенсации перелета военнослужащим Балтфлота и членам их семей к месту отдыха и обратно к месту жительства."У вас есть письмо соответствующее, я вижу его. Думаю, вы правы. Уверен, что правы. Этот вопрос нужно решить", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220520/alikhanov-1789810634.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, балтийский флот вмф россии, владимир путин, антон алиханов, общество