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Путин согласился с идеей Алиханова о компенсации перелета военным Балтфлота - РИА Новости, 20.05.2022
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Путин согласился с идеей Алиханова о компенсации перелета военным Балтфлота
Путин согласился с идеей Алиханова о компенсации перелета военным Балтфлота - РИА Новости, 20.05.2022
Путин согласился с идеей Алиханова о компенсации перелета военным Балтфлота
Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей губернатора Калининградской области Антона Алиханова о компенсации авиаперелета военнослужащим на Балтфлоте. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T18:48
2022-05-20T19:41
россия
балтийский флот вмф россии
владимир путин
антон алиханов
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей губернатора Калининградской области Антона Алиханова о компенсации авиаперелета военнослужащим на Балтфлоте.В ходе встречи с президентом РФ по видео-конференц-связи глава региона попросил рассмотреть вопрос о компенсации перелета военнослужащим Балтфлота и членам их семей к месту отдыха и обратно к месту жительства."У вас есть письмо соответствующее, я вижу его. Думаю, вы правы. Уверен, что правы. Этот вопрос нужно решить", - сказал Путин.
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россия, балтийский флот вмф россии, владимир путин, антон алиханов, общество
18:48 20.05.2022 (обновлено: 19:41 20.05.2022)
 
Путин согласился с идеей Алиханова о компенсации перелета военным Балтфлота

Путин согласился с идеей Алиханова о компенсации перелета военнослужащим Балтфлота

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей губернатора Калининградской области Антона Алиханова о компенсации авиаперелета военнослужащим на Балтфлоте.
В ходе встречи с президентом РФ по видео-конференц-связи глава региона попросил рассмотреть вопрос о компенсации перелета военнослужащим Балтфлота и членам их семей к месту отдыха и обратно к месту жительства.
"У вас есть письмо соответствующее, я вижу его. Думаю, вы правы. Уверен, что правы. Этот вопрос нужно решить", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 18:27
Путин пожелал Алиханову продолжать работать "в том же духе"
 
РоссияБалтийский флот ВМФ РоссииВладимир ПутинАнтон АлихановОбщество
 
 
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