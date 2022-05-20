https://ria.ru/20220520/kompensatsiya-1789815974.html
Путин согласился с идеей Алиханова о компенсации перелета военным Балтфлота
Путин согласился с идеей Алиханова о компенсации перелета военным Балтфлота - РИА Новости, 20.05.2022
Путин согласился с идеей Алиханова о компенсации перелета военным Балтфлота
Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей губернатора Калининградской области Антона Алиханова о компенсации авиаперелета военнослужащим на Балтфлоте. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T18:48
2022-05-20T18:48
2022-05-20T19:41
россия
балтийский флот вмф россии
владимир путин
антон алиханов
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей губернатора Калининградской области Антона Алиханова о компенсации авиаперелета военнослужащим на Балтфлоте.В ходе встречи с президентом РФ по видео-конференц-связи глава региона попросил рассмотреть вопрос о компенсации перелета военнослужащим Балтфлота и членам их семей к месту отдыха и обратно к месту жительства."У вас есть письмо соответствующее, я вижу его. Думаю, вы правы. Уверен, что правы. Этот вопрос нужно решить", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220520/alikhanov-1789810634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, балтийский флот вмф россии, владимир путин, антон алиханов, общество
18:48 20.05.2022 (обновлено: 19:41 20.05.2022)
Путин согласился с идеей Алиханова о компенсации перелета военным Балтфлота
Путин согласился с идеей Алиханова о компенсации перелета военнослужащим Балтфлота