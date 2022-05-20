https://ria.ru/20220520/knigi-1789816828.html

Российские писатели примут участие в книжной ярмарке в Абу-Даби

Российские писатели примут участие в книжной ярмарке в Абу-Даби - РИА Новости, 20.05.2022

Российские писатели примут участие в книжной ярмарке в Абу-Даби

Российские писатели станут участниками Международной книжной ярмарки в Абу-Даби, рассказали РИА Новости в пресс-службе Объединенного гуманитарного издательства... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T18:52

2022-05-20T18:52

2022-05-20T18:52

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российские писатели станут участниками Международной книжной ярмарки в Абу-Даби, рассказали РИА Новости в пресс-службе Объединенного гуманитарного издательства (ОГИ)."Торжественное открытие национального стенда России состоится 23 мая в Национальном выставочном центре Абу-Даби в 12:00. Участниками делегации в 2022 году стали русские писатели, поэты, специалисты по изучению языка, переводчики, востоковеды, авторы детских книг. Они представят свои книги, проведут лекции и творческие встречи в рамках книжной выставки", — говорится в сообщении.Уточняется, что в рамках переводческого проекта "Калима" и благодаря поддержке департамента культуры и туризма Абу-даби более 20 книг российских авторов было переведено на арабский язык. "Часть этих авторов будет участвовать в программе мероприятий российского стенда в этом году", — добавили в пресс-службе.Среди участников делегации писатели Максим Замшев, Владислав Отрошенко, Шамиль Идиатуллин, Канта Ибрагимов, синхронный переводчик Дмитрий Петров, историк-востоковед Алексей Муравьев, поэт и прозаик Вячеслав Куприянов, арабский переводчик русской литературы Абдулла Хаба.Делегация примет участие не только в открытии стенда "Книги России", но и проведет ряд встреч и дискуссий. Например, "Вклад русской литературы в арабскую", "Научные исследования средневековья Запада и Востока в последних российских публикациях", "Мейнстрим и жанровая литература в России на современном этапе. Региональная и столичная Россия в современной литературе", "Книжные люди: кто создает, продает, продвигает книги в России"."На стенде "Книги России" представят десятки новинок художественных и исторических произведений, детской и юношеской литературы. После завершения выставки вся экспозиция стенда России будут переданы в Библиотеку посольства РФ", — добавили в пресс-службе.Международная книжная ярмарка в Абу-Даби — региональная и международная площадка, ежегодно объединяющая представителей издательской, писательской и переводческой отрасли со всего мира. В 2021 году ярмарку посетило более 150 тысяч человек. Россия участвует в ней с 2019 года.

https://ria.ru/20220520/marinina-1789510508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

абу-даби, россия, книги, выставки, новости культуры