https://ria.ru/20220520/knigi-1789650724.html

Три новые книжные серии включили в издательский план Алтая

Три новые книжные серии включили в издательский план Алтая - РИА Новости, 20.05.2022

Три новые книжные серии включили в издательский план Алтая

Издательский план Алтайского края до 2027 года утвердили в регионе, в него вошли три новые серии книг, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T09:44

2022-05-20T09:44

2022-05-20T09:44

алтайский край

роберт рождественский

василий шукшин

россия

алтайский край

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БАРНАУЛ, 20 мая - РИА Новости. Издательский план Алтайского края до 2027 года утвердили в регионе, в него вошли три новые серии книг, сообщает пресс-служба регионального правительства."Утвердили новый издательский план, который будет реализовываться в регионе в ближайшие пять лет – в 2023-2027 годах… В издательский план включены три новые (серии – ред.): "Молодой голос Алтая", "Библиотека журнала "Алтай", "Библиотека Союза писателей России". Таким образом были учтены предложения Союза писателей России, членов краевого совета", - говорится в сообщении.Министр культуры края Елена Безрукова рассказала, что издательская работа продолжится в рамках восьми постоянных серий, таких как "Алтай. Судьба. Эпоха", "Издания для детей", "Литературное наследие Алтая", "Издания, посвященные В.М. Шукшину", "Издания, посвященные Алтайскому краю", "Музеи Алтайского края", а также "Книги лауреатов Шукшинской литературной премии губернатора Алтайского края" и "Книги лауреатов губернаторской литературной премии имени Роберта Рождественского"."В серии "Алтай. Судьба. Эпоха" планируется выпустить книги об одном из первых художников Алтая Андрее Никулине, участнике Великой Отечественной войны Василии Христенко, поэте Роберте Рождественском, педагоге, писателе Адриане Топорове, народном артисте РСФСР Дементии Паротикове, заслуженном художнике РСФСР Фёдоре Торхове, народном художнике РФ Михаиле Будкееве, поэте, переводчике Геннадии Панове, режиссере, сценаристе Рените Григорьевой, графике, педагоге Владимире Раменском, народной артистке РСФСР Светлане Талалаевой", - уточняет пресс-служба.Серия "Музеи Алтайского края" пополнится альбомами "Мемориальный музей М.Т. Калашникова", "Мемориальный музей Е.Ф. Савиновой", "Государственный художественный музей Алтайского края", "Мемориальный музей В.С. Золотухина" и "Мемориальный музей Р.И. Рождественского".Отмечается, что в Алтайском крае издательская работа выстроена на системной основе. Научно-консультативный совет по издательской политике, который формирует план издательских проектов на пятилетний период, работает в регионе успешно с 2010 года. За это время реализовано 64 издательских проекта (выпущено 64 книги) общим тиражом 124 тысячи экземпляров. В их числе девятитомник Василия Шукшина и книга его рассказов для детей "Далекие зимние вечера", книги в серии "Алтай. Судьба. Эпоха", трехтомное собрание сочинений Вячеслава Шишкова и многие другие.

https://ria.ru/20220519/etika-1789489494.html

https://ria.ru/20220516/altay-1788811603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

роберт рождественский, василий шукшин, россия, алтайский край, рсфср, общество