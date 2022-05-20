https://ria.ru/20220520/kndr-1789693339.html

Главы МИД ДНР и ЛНР встретились с послом КНДР в Москве

Главы МИД ДНР и ЛНР встретились с послом КНДР в Москве - РИА Новости, 20.05.2022

Главы МИД ДНР и ЛНР встретились с послом КНДР в Москве

Главы МИД Донецкой и Луганской народных республик Наталья Никонорова и Владислав Дейнего встретились с послом КНДР в Москве Син Хон Чхолем, обсудили механизмы... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:49

2022-05-20T12:49

2022-05-20T13:01

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Главы МИД Донецкой и Луганской народных республик Наталья Никонорова и Владислав Дейнего встретились с послом КНДР в Москве Син Хон Чхолем, обсудили механизмы дальнейшего взаимодействия, сообщил МИД ДНР."Встреча была посвящена консультациям относительно форматов и механизмов дальнейшего взаимодействия", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Донбассе, особое внимание было уделено распространению достоверной информации о происходящем в регионе. Кроме того, по итогам встречи главы внешнеполитических ведомств республик и посол Северной Кореи договорились о продолжении рабочих контактов в ближайшее время.

https://ria.ru/20220517/posly-1788993125.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, кндр (северная корея)