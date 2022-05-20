https://ria.ru/20220520/kndr-1789693339.html
Главы МИД ДНР и ЛНР встретились с послом КНДР в Москве
Главы МИД ДНР и ЛНР встретились с послом КНДР в Москве - РИА Новости, 20.05.2022
Главы МИД ДНР и ЛНР встретились с послом КНДР в Москве
Главы МИД Донецкой и Луганской народных республик Наталья Никонорова и Владислав Дейнего встретились с послом КНДР в Москве Син Хон Чхолем, обсудили механизмы... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:49
2022-05-20T12:49
2022-05-20T13:01
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Главы МИД Донецкой и Луганской народных республик Наталья Никонорова и Владислав Дейнего встретились с послом КНДР в Москве Син Хон Чхолем, обсудили механизмы дальнейшего взаимодействия, сообщил МИД ДНР."Встреча была посвящена консультациям относительно форматов и механизмов дальнейшего взаимодействия", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Донбассе, особое внимание было уделено распространению достоверной информации о происходящем в регионе. Кроме того, по итогам встречи главы внешнеполитических ведомств республик и посол Северной Кореи договорились о продолжении рабочих контактов в ближайшее время.
https://ria.ru/20220517/posly-1788993125.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
кндр (северная корея)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, кндр (северная корея)
12:49 20.05.2022 (обновлено: 13:01 20.05.2022)
Главы МИД ДНР и ЛНР встретились с послом КНДР в Москве
Главы МИД Донецкой и Луганской народных республик встретились с послом КНДР в Москве