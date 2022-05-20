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Главы МИД ДНР и ЛНР встретились с послом КНДР в Москве - РИА Новости, 20.05.2022
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Главы МИД ДНР и ЛНР встретились с послом КНДР в Москве
Главы МИД ДНР и ЛНР встретились с послом КНДР в Москве - РИА Новости, 20.05.2022
Главы МИД ДНР и ЛНР встретились с послом КНДР в Москве
Главы МИД Донецкой и Луганской народных республик Наталья Никонорова и Владислав Дейнего встретились с послом КНДР в Москве Син Хон Чхолем, обсудили механизмы... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:49
2022-05-20T13:01
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Главы МИД Донецкой и Луганской народных республик Наталья Никонорова и Владислав Дейнего встретились с послом КНДР в Москве Син Хон Чхолем, обсудили механизмы дальнейшего взаимодействия, сообщил МИД ДНР."Встреча была посвящена консультациям относительно форматов и механизмов дальнейшего взаимодействия", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Донбассе, особое внимание было уделено распространению достоверной информации о происходящем в регионе. Кроме того, по итогам встречи главы внешнеполитических ведомств республик и посол Северной Кореи договорились о продолжении рабочих контактов в ближайшее время.
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луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, кндр (северная корея)
12:49 20.05.2022 (обновлено: 13:01 20.05.2022)
 
Главы МИД ДНР и ЛНР встретились с послом КНДР в Москве

Главы МИД Донецкой и Луганской народных республик встретились с послом КНДР в Москве

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосольство Корейской Народно-Демократической Республики в РФ в Москве
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Главы МИД Донецкой и Луганской народных республик Наталья Никонорова и Владислав Дейнего встретились с послом КНДР в Москве Син Хон Чхолем, обсудили механизмы дальнейшего взаимодействия, сообщил МИД ДНР.
"Встреча была посвящена консультациям относительно форматов и механизмов дальнейшего взаимодействия", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.
Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Донбассе, особое внимание было уделено распространению достоверной информации о происходящем в регионе. Кроме того, по итогам встречи главы внешнеполитических ведомств республик и посол Северной Кореи договорились о продолжении рабочих контактов в ближайшее время.
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