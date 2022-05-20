https://ria.ru/20220520/kladbische-1789670850.html
В Литве осквернили кладбище советских пограничников
В Литве осквернили кладбище советских пограничников - РИА Новости, 20.05.2022
В Литве осквернили кладбище советских пограничников
В Лаздийском районе в Литве неизвестные разбили мемориальную плиту у входа на кладбище советских пограничников, сообщает департамент полиции Литвы в ежедневной... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:21
2022-05-20T11:21
2022-05-20T11:21
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Лаздийском районе в Литве неизвестные разбили мемориальную плиту у входа на кладбище советских пограничников, сообщает департамент полиции Литвы в ежедневной сводке происшествий."В деревне Филицияново Лаздийского района замечено, что у входа на кладбище советских пограничников с бетонного основания снята и разбита мраморная мемориальная плита. Ущерб устанавливается", - говорится в сообщении.Отмечается, что собран материал в соответствии со статьей "уничтожение или порча чужого имущества".Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. В Литве развернулась масштабная антироссийская кампания. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
https://ria.ru/20220512/vandaly-1788178587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, россия, сергей лавров, украина
В Литве осквернили кладбище советских пограничников
В Литве разбили мемориальную плиту у входа на кладбище советских пограничников