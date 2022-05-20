Рейтинг@Mail.ru
В Литве осквернили кладбище советских пограничников - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/kladbische-1789670850.html
В Литве осквернили кладбище советских пограничников
В Литве осквернили кладбище советских пограничников - РИА Новости, 20.05.2022
В Литве осквернили кладбище советских пограничников
В Лаздийском районе в Литве неизвестные разбили мемориальную плиту у входа на кладбище советских пограничников, сообщает департамент полиции Литвы в ежедневной... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:21
2022-05-20T11:21
в мире
литва
россия
сергей лавров
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/50/1560965024_0:210:960:750_1920x0_80_0_0_2addb417ffacf803c2a80019cf47c50a.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Лаздийском районе в Литве неизвестные разбили мемориальную плиту у входа на кладбище советских пограничников, сообщает департамент полиции Литвы в ежедневной сводке происшествий."В деревне Филицияново Лаздийского района замечено, что у входа на кладбище советских пограничников с бетонного основания снята и разбита мраморная мемориальная плита. Ущерб устанавливается", - говорится в сообщении.Отмечается, что собран материал в соответствии со статьей "уничтожение или порча чужого имущества".Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. В Литве развернулась масштабная антироссийская кампания. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
https://ria.ru/20220512/vandaly-1788178587.html
https://ria.ru/20220517/pamyatnik-1789103548.html
литва
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/50/1560965024_0:120:960:840_1920x0_80_0_0_e714b698bdb8424e7bc810d8f0aefc2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, россия, сергей лавров, украина
11:21 20.05.2022
 
В Литве осквернили кладбище советских пограничников

В Литве разбили мемориальную плиту у входа на кладбище советских пограничников

© Фото : Lietuvos policijaПолиция Литвы
Полиция Литвы - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Фото : Lietuvos policija
Полиция Литвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Лаздийском районе в Литве неизвестные разбили мемориальную плиту у входа на кладбище советских пограничников, сообщает департамент полиции Литвы в ежедневной сводке происшествий.
"В деревне Филицияново Лаздийского района замечено, что у входа на кладбище советских пограничников с бетонного основания снята и разбита мраморная мемориальная плита. Ущерб устанавливается", - говорится в сообщении.
Кладбище советских солдат в польском Гданьске. Кадр видео
12 мая, 17:34
В польском Гданьске осквернили кладбище советских солдат
Отмечается, что собран материал в соответствии со статьей "уничтожение или порча чужого имущества".
Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. В Литве развернулась масштабная антироссийская кампания. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
Мемориал советским воинам, павшим в боях за освобождение Польши, на Брудновском кладбище в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 18:42
Памятник советским воинам неожиданно исчез с эстонского кладбища
 
В миреЛитваРоссияСергей ЛавровУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала