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Верховный комиссар ООН по правам человека на следующей неделе посетит Китай - РИА Новости, 20.05.2022
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Верховный комиссар ООН по правам человека на следующей неделе посетит Китай
Верховный комиссар ООН по правам человека на следующей неделе посетит Китай - РИА Новости, 20.05.2022
Верховный комиссар ООН по правам человека на следующей неделе посетит Китай
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 23-28 мая посетит с визитом Китай, также ожидается, что она совершит поездку в Синьцзян-Уйгурский... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:42
2022-05-20T16:42
в мире
мишель бачелет
китай
синьцзян-уйгурский автономный район
сша
оон
мид кнр
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ЖЕНЕВА, 20 мая - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 23-28 мая посетит с визитом Китай, также ожидается, что она совершит поездку в Синьцзян-Уйгурский автономный район."Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в понедельник начинает шестидневную официальную миссию в Китай по приглашению правительства страны. Это первый визит Верховного комиссара ООН по правам человека в Китай с 2005 года", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.Сообщается, что в ходе визита Бачелет встретится с рядом высокопоставленных лиц на национальном и местном уровнях. Верховный комиссар также встретится с представителями гражданского общества, бизнеса, научных кругов и прочитает лекцию для студентов Университета Гуанчжоу.Уточняется, что запланирован визит Верховного комиссара ООН в Кашгар и Урумчи, расположенные в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до одного миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.Синьцзян часто становится поводом для критики Китая на международной сцене. К примеру, США регулярно обвиняют Пекин в нарушении прав человека, организации системы трудовых лагерей в отношении мусульман в Синьцзяне. В госдепартаменте ситуацию в отношении национального и религиозного меньшинства в Синьцзяне называют "ужасающей" и обвиняют Пекин в "превращении региона в тюремный лагерь".США ежегодно включают КНР в список стран-нарушителей религиозных свобод. Пекин обвинения отрицает и обвиняет США в лицемерии.
https://ria.ru/20220520/kitay-1789756611.html
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китай
синьцзян-уйгурский автономный район
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в мире, мишель бачелет, китай, синьцзян-уйгурский автономный район, сша, оон, мид кнр
16:42 20.05.2022
 
Верховный комиссар ООН по правам человека на следующей неделе посетит Китай

Верховный комиссар ООН по правам человека на следующей неделе посетит с визитом Китай

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЖЕНЕВА, 20 мая - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 23-28 мая посетит с визитом Китай, также ожидается, что она совершит поездку в Синьцзян-Уйгурский автономный район.
"Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в понедельник начинает шестидневную официальную миссию в Китай по приглашению правительства страны. Это первый визит Верховного комиссара ООН по правам человека в Китай с 2005 года", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Сообщается, что в ходе визита Бачелет встретится с рядом высокопоставленных лиц на национальном и местном уровнях. Верховный комиссар также встретится с представителями гражданского общества, бизнеса, научных кругов и прочитает лекцию для студентов Университета Гуанчжоу.
Уточняется, что запланирован визит Верховного комиссара ООН в Кашгар и Урумчи, расположенные в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
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В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до одного миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.
Синьцзян часто становится поводом для критики Китая на международной сцене. К примеру, США регулярно обвиняют Пекин в нарушении прав человека, организации системы трудовых лагерей в отношении мусульман в Синьцзяне. В госдепартаменте ситуацию в отношении национального и религиозного меньшинства в Синьцзяне называют "ужасающей" и обвиняют Пекин в "превращении региона в тюремный лагерь".
США ежегодно включают КНР в список стран-нарушителей религиозных свобод. Пекин обвинения отрицает и обвиняет США в лицемерии.
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В миреМишель БачелетКитайСиньцзян-Уйгурский автономный районСШАООНМИД КНР
 
 
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