https://ria.ru/20220520/kitay-1789756611.html

Китай одержит репутационную победу при выдаче кредита США, считает эксперт

Китай одержит репутационную победу при выдаче кредита США, считает эксперт - РИА Новости, 20.05.2022

Китай одержит репутационную победу при выдаче кредита США, считает эксперт

Возможное обращение США к Пекину за кредитом для поставок вооружений на Украину станет репутационной победой Китая, однако этот шаг не нанесет вреда... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:51

2022-05-20T15:51

2022-05-20T15:51

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сша

китай

пекин

украина

рэнд пол

сенат сша

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Возможное обращение США к Пекину за кредитом для поставок вооружений на Украину станет репутационной победой Китая, однако этот шаг не нанесет вреда американской экономике и без того живущей в долг, считает директор института стратегических оценок и заместитель председателя Ассоциации "Россия-США" Сергей Ознобищев.Ранее американский сенатор Рэнд Пол предположил в беседе с порталом Breitbart, что США придется занимать деньги у Китая, чтобы передать Украине пакет помощи на рекордные 40 миллиардов долларов."Китай ведет очень мудрую политику, направленную на долгосрочную перспективу. Влияние Китая в мире неумолимо растет. Китай завоевывает страны и континенты. Если сейчас он даст деньги Америке, то это будет еще одно завоевание для китайской экономики и его мировой репутации",- заявил эксперт в комментарии РИА Новости.Он добавил, что США давно живут в долг, но это "не означает жизнь с ограничениями". В этом контексте, если Штаты возьмут кредит на поставку вооружений Украине, то это никак существенно не повлияет на американскую экономику."Ничего критически важного для американской экономики это не представляет", - отмечает Ознобищев. Однако ключевым является именно возможный адресат подобной заявки - Китай.В целом, как отмечает эксперт, заявления сенатора Пола "не являются истиной в последней инстанции"."Он является народным избранником, а не официальным лицом", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20220520/nato-1789655089.html

https://ria.ru/20220519/kitay-1789567958.html

сша

китай

пекин

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, китай, пекин, украина, рэнд пол, сенат сша