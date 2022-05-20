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Китай одержит репутационную победу при выдаче кредита США, считает эксперт - РИА Новости, 20.05.2022
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Китай одержит репутационную победу при выдаче кредита США, считает эксперт
Китай одержит репутационную победу при выдаче кредита США, считает эксперт - РИА Новости, 20.05.2022
Китай одержит репутационную победу при выдаче кредита США, считает эксперт
Возможное обращение США к Пекину за кредитом для поставок вооружений на Украину станет репутационной победой Китая, однако этот шаг не нанесет вреда... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:51
2022-05-20T15:51
в мире
сша
китай
пекин
украина
рэнд пол
сенат сша
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Возможное обращение США к Пекину за кредитом для поставок вооружений на Украину станет репутационной победой Китая, однако этот шаг не нанесет вреда американской экономике и без того живущей в долг, считает директор института стратегических оценок и заместитель председателя Ассоциации "Россия-США" Сергей Ознобищев.Ранее американский сенатор Рэнд Пол предположил в беседе с порталом Breitbart, что США придется занимать деньги у Китая, чтобы передать Украине пакет помощи на рекордные 40 миллиардов долларов."Китай ведет очень мудрую политику, направленную на долгосрочную перспективу. Влияние Китая в мире неумолимо растет. Китай завоевывает страны и континенты. Если сейчас он даст деньги Америке, то это будет еще одно завоевание для китайской экономики и его мировой репутации",- заявил эксперт в комментарии РИА Новости.Он добавил, что США давно живут в долг, но это "не означает жизнь с ограничениями". В этом контексте, если Штаты возьмут кредит на поставку вооружений Украине, то это никак существенно не повлияет на американскую экономику."Ничего критически важного для американской экономики это не представляет", - отмечает Ознобищев. Однако ключевым является именно возможный адресат подобной заявки - Китай.В целом, как отмечает эксперт, заявления сенатора Пола "не являются истиной в последней инстанции"."Он является народным избранником, а не официальным лицом", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20220520/nato-1789655089.html
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в мире, сша, китай, пекин, украина, рэнд пол, сенат сша
15:51 20.05.2022
 
Китай одержит репутационную победу при выдаче кредита США, считает эксперт

Эксперт: КНР одержит репутационную победу при выдаче кредита США на поставки оружия Киеву

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральное консульство КНР в Хьюстоне
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Возможное обращение США к Пекину за кредитом для поставок вооружений на Украину станет репутационной победой Китая, однако этот шаг не нанесет вреда американской экономике и без того живущей в долг, считает директор института стратегических оценок и заместитель председателя Ассоциации "Россия-США" Сергей Ознобищев.
Ранее американский сенатор Рэнд Пол предположил в беседе с порталом Breitbart, что США придется занимать деньги у Китая, чтобы передать Украине пакет помощи на рекордные 40 миллиардов долларов.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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"Китай ведет очень мудрую политику, направленную на долгосрочную перспективу. Влияние Китая в мире неумолимо растет. Китай завоевывает страны и континенты. Если сейчас он даст деньги Америке, то это будет еще одно завоевание для китайской экономики и его мировой репутации",- заявил эксперт в комментарии РИА Новости.
Он добавил, что США давно живут в долг, но это "не означает жизнь с ограничениями". В этом контексте, если Штаты возьмут кредит на поставку вооружений Украине, то это никак существенно не повлияет на американскую экономику.
"Ничего критически важного для американской экономики это не представляет", - отмечает Ознобищев. Однако ключевым является именно возможный адресат подобной заявки - Китай.
В целом, как отмечает эксперт, заявления сенатора Пола "не являются истиной в последней инстанции".
"Он является народным избранником, а не официальным лицом", - заключил эксперт.
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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