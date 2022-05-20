https://ria.ru/20220520/kislorodoobespechenie-1789742558.html
В областной больнице в Липецке заменили систему кислородного обеспечения
В областной больнице в Липецке заменили систему кислородного обеспечения - РИА Новости, 20.05.2022
В областной больнице в Липецке заменили систему кислородного обеспечения
Власти Липецкой области направили 20 миллионов рублей из областного бюджета на замену системы подачи кислорода в областной больнице скорой помощи, где ежегодно... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:05
2022-05-20T15:05
2022-05-20T15:05
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
здоровье - общество
общество
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ЛИПЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Власти Липецкой области направили 20 миллионов рублей из областного бюджета на замену системы подачи кислорода в областной больнице скорой помощи, где ежегодно получают лечение более 22 тысяч человек и делают до 12 тысяч операций, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он пояснил, что медицинский кислород необходим врачам при проведении большинства анестезий, стабилизации дыхательной и сердечной деятельности, проведении реанимации в критическом состоянии и ряде других ситуаций. Между тем, старая система кислородного обеспечения безнадежно устарела и уже не справлялась с нагрузкой, возросшей в условиях коронавирусной пандемии.По словам Артамонова, два новых резервуара, ёмкостью восемь тонн каждый, существенно улучшат качество оказания неотложной медицинской помощи пациентам в экстренных ситуациях."Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы медицинская помощь жителям Липецкой области оказывалась как можно быстрее и качественнее. Средства на обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения выделяются регулярно, что позволяет повышать эффективность оказания медицинской помощи" - отметил Артамонов.
https://ria.ru/20220516/lipetsk-1788744843.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, здоровье - общество, общество
ЛИПЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Власти Липецкой области направили 20 миллионов рублей из областного бюджета на замену системы подачи кислорода в областной больнице скорой помощи, где ежегодно получают лечение более 22 тысяч человек и делают до 12 тысяч операций, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он пояснил, что медицинский кислород необходим врачам при проведении большинства анестезий, стабилизации дыхательной и сердечной деятельности, проведении реанимации в критическом состоянии и ряде других ситуаций. Между тем, старая система кислородного обеспечения безнадежно устарела и уже не справлялась с нагрузкой, возросшей в условиях коронавирусной пандемии.
По словам Артамонова, два новых резервуара, ёмкостью восемь тонн каждый, существенно улучшат качество оказания неотложной медицинской помощи пациентам в экстренных ситуациях.
"Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы медицинская помощь жителям Липецкой области
оказывалась как можно быстрее и качественнее. Средства на обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения выделяются регулярно, что позволяет повышать эффективность оказания медицинской помощи" - отметил Артамонов.