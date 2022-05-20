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В областной больнице в Липецке заменили систему кислородного обеспечения - РИА Новости, 20.05.2022
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Липецкая область
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В областной больнице в Липецке заменили систему кислородного обеспечения
В областной больнице в Липецке заменили систему кислородного обеспечения - РИА Новости, 20.05.2022
В областной больнице в Липецке заменили систему кислородного обеспечения
Власти Липецкой области направили 20 миллионов рублей из областного бюджета на замену системы подачи кислорода в областной больнице скорой помощи, где ежегодно... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:05
2022-05-20T15:05
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
здоровье - общество
общество
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ЛИПЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Власти Липецкой области направили 20 миллионов рублей из областного бюджета на замену системы подачи кислорода в областной больнице скорой помощи, где ежегодно получают лечение более 22 тысяч человек и делают до 12 тысяч операций, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он пояснил, что медицинский кислород необходим врачам при проведении большинства анестезий, стабилизации дыхательной и сердечной деятельности, проведении реанимации в критическом состоянии и ряде других ситуаций. Между тем, старая система кислородного обеспечения безнадежно устарела и уже не справлялась с нагрузкой, возросшей в условиях коронавирусной пандемии.По словам Артамонова, два новых резервуара, ёмкостью восемь тонн каждый, существенно улучшат качество оказания неотложной медицинской помощи пациентам в экстренных ситуациях."Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы медицинская помощь жителям Липецкой области оказывалась как можно быстрее и качественнее. Средства на обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения выделяются регулярно, что позволяет повышать эффективность оказания медицинской помощи" - отметил Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов, здоровье - общество, общество
15:05 20.05.2022
 

В областной больнице в Липецке заменили систему кислородного обеспечения

© Фото : администрация Липецкой областиВ областной больнице в Липецке заменили систему кислородного обеспечения
В областной больнице в Липецке заменили систему кислородного обеспечения - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Фото : администрация Липецкой области
В областной больнице в Липецке заменили систему кислородного обеспечения
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ЛИПЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Власти Липецкой области направили 20 миллионов рублей из областного бюджета на замену системы подачи кислорода в областной больнице скорой помощи, где ежегодно получают лечение более 22 тысяч человек и делают до 12 тысяч операций, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он пояснил, что медицинский кислород необходим врачам при проведении большинства анестезий, стабилизации дыхательной и сердечной деятельности, проведении реанимации в критическом состоянии и ряде других ситуаций. Между тем, старая система кислородного обеспечения безнадежно устарела и уже не справлялась с нагрузкой, возросшей в условиях коронавирусной пандемии.
По словам Артамонова, два новых резервуара, ёмкостью восемь тонн каждый, существенно улучшат качество оказания неотложной медицинской помощи пациентам в экстренных ситуациях.
"Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы медицинская помощь жителям Липецкой области оказывалась как можно быстрее и качественнее. Средства на обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения выделяются регулярно, что позволяет повышать эффективность оказания медицинской помощи" - отметил Артамонов.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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