Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что характер угроз кибербезопасности стремительно меняется - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/kiberbezopasnost-1789759587.html
Путин заявил, что характер угроз кибербезопасности стремительно меняется
Путин заявил, что характер угроз кибербезопасности стремительно меняется - РИА Новости, 20.05.2022
Путин заявил, что характер угроз кибербезопасности стремительно меняется
Характер вызовов и угроз кибербезопасности России стремительно меняется, и надо это учитывать, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:00
2022-05-20T16:18
в мире
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781120608_0:185:3130:1946_1920x0_80_0_0_6747af321e06c8b117d0aa1d7e2514c9.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Характер вызовов и угроз кибербезопасности России стремительно меняется, и надо это учитывать, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета Безопасности в пятницу, предложив обсудить проект основ госполитики в области безопасности критической информационной инфраструктуры."Наши специалисты серьёзно занимались вопросами защиты информационной инфраструктуры, обеспечением устойчивой работы и безопасности сетей и каналов связи, и, повторю, многое удалось сделать, в том числе создать собственные уникальные технологии... Однако характер вызовов, угроз динамично, стремительно меняется. Сама информационная сфера переживает бурное развитие. Всё это нужно, безусловно, учитывать, в целом держать все эти вопросы в поле постоянного внимания и контроля", - сказал Путин.Он напомнил, что 1 мая им был подписан указ, который задаёт новые параметры и требования такой работы."В его развитие сегодня обсудим проект Основ государственной политики в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры России", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20220518/kiberataki-1789313681.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781120608_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_b9695980014cd52d4341bb90204d4c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия
16:00 20.05.2022 (обновлено: 16:18 20.05.2022)
 
Путин заявил, что характер угроз кибербезопасности стремительно меняется

Президент Путин заявил, что характер угроз кибербезопасности стремительно меняется

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Характер вызовов и угроз кибербезопасности России стремительно меняется, и надо это учитывать, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета Безопасности в пятницу, предложив обсудить проект основ госполитики в области безопасности критической информационной инфраструктуры.
"Наши специалисты серьёзно занимались вопросами защиты информационной инфраструктуры, обеспечением устойчивой работы и безопасности сетей и каналов связи, и, повторю, многое удалось сделать, в том числе создать собственные уникальные технологии... Однако характер вызовов, угроз динамично, стремительно меняется. Сама информационная сфера переживает бурное развитие. Всё это нужно, безусловно, учитывать, в целом держать все эти вопросы в поле постоянного внимания и контроля", - сказал Путин.
Он напомнил, что 1 мая им был подписан указ, который задаёт новые параметры и требования такой работы.
"В его развитие сегодня обсудим проект Основ государственной политики в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры России", - сказал глава государства.
Интерфейс российского магазина мобильных приложений NashStore - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 18:23
NashStore усилил защиту после кибератак
 
В миреВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала