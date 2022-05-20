16:00 20.05.2022 (обновлено: 16:18 20.05.2022)
Путин заявил, что характер угроз кибербезопасности стремительно меняется
Президент Путин заявил, что характер угроз кибербезопасности стремительно меняется
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Характер вызовов и угроз кибербезопасности России стремительно меняется, и надо это учитывать, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета Безопасности в пятницу, предложив обсудить проект основ госполитики в области безопасности критической информационной инфраструктуры.
"Наши специалисты серьёзно занимались вопросами защиты информационной инфраструктуры, обеспечением устойчивой работы и безопасности сетей и каналов связи, и, повторю, многое удалось сделать, в том числе создать собственные уникальные технологии... Однако характер вызовов, угроз динамично, стремительно меняется. Сама информационная сфера переживает бурное развитие. Всё это нужно, безусловно, учитывать, в целом держать все эти вопросы в поле постоянного внимания и контроля", - сказал Путин.
Он напомнил, что 1 мая им был подписан указ, который задаёт новые параметры и требования такой работы.
"В его развитие сегодня обсудим проект Основ государственной политики в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры России", - сказал глава государства.
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