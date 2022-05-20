https://ria.ru/20220520/kiberbezopasnost-1789759587.html

Путин заявил, что характер угроз кибербезопасности стремительно меняется

Путин заявил, что характер угроз кибербезопасности стремительно меняется - РИА Новости, 20.05.2022

Путин заявил, что характер угроз кибербезопасности стремительно меняется

Характер вызовов и угроз кибербезопасности России стремительно меняется, и надо это учитывать, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:00

2022-05-20T16:00

2022-05-20T16:18

в мире

владимир путин

россия

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Характер вызовов и угроз кибербезопасности России стремительно меняется, и надо это учитывать, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета Безопасности в пятницу, предложив обсудить проект основ госполитики в области безопасности критической информационной инфраструктуры."Наши специалисты серьёзно занимались вопросами защиты информационной инфраструктуры, обеспечением устойчивой работы и безопасности сетей и каналов связи, и, повторю, многое удалось сделать, в том числе создать собственные уникальные технологии... Однако характер вызовов, угроз динамично, стремительно меняется. Сама информационная сфера переживает бурное развитие. Всё это нужно, безусловно, учитывать, в целом держать все эти вопросы в поле постоянного внимания и контроля", - сказал Путин.Он напомнил, что 1 мая им был подписан указ, который задаёт новые параметры и требования такой работы."В его развитие сегодня обсудим проект Основ государственной политики в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры России", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20220518/kiberataki-1789313681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия