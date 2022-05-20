https://ria.ru/20220520/kiberataki-1789758370.html
Киберагрессия против России провалилась, заявил Путин
Киберагрессия против России провалилась, заявил Путин - РИА Новости, 20.05.2022
Киберагрессия против России провалилась, заявил Путин
Киберагрессия против России провалилась, Москва была готова к этим атакам, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:57
2022-05-20T15:57
2022-05-20T16:17
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Киберагрессия против России провалилась, Москва была готова к этим атакам, заявил президент России Владимир Путин."Уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились. В целом мы были готовы к этой атаке, и это результат той системной работы, которая велась все последние годы", - сказал Путин на заседании Совета безопасности.По его словам, российским специалистам удалось не только обеспечить защиту информационной инфраструктуры, но и создать собственные технологии."Наши специалисты серьёзно занимались вопросами защиты информационной инфраструктуры, обеспечением устойчивой работы и безопасности сетей и каналов связи, и, повторю, многое удалось сделать, в том числе создать собственные уникальные технологии", - подчеркнул Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, россия
15:57 20.05.2022 (обновлено: 16:17 20.05.2022)
Киберагрессия против России провалилась, заявил Путин
Президент Путин заявил, что киберагрессия против России провалилась
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Киберагрессия против России провалилась, Москва была готова к этим атакам, заявил президент России Владимир Путин.
"Уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию
, провалились. В целом мы были готовы к этой атаке, и это результат той системной работы, которая велась все последние годы", - сказал Путин на заседании Совета безопасности.
По его словам, российским специалистам удалось не только обеспечить защиту информационной инфраструктуры, но и создать собственные технологии.
"Наши специалисты серьёзно занимались вопросами защиты информационной инфраструктуры, обеспечением устойчивой работы и безопасности сетей и каналов связи, и, повторю, многое удалось сделать, в том числе создать собственные уникальные технологии", - подчеркнул Путин.