https://ria.ru/20220520/kiberataki-1789755764.html

"Единая Россия" заявила о росте числа кибератак на партийные ресурсы

"Единая Россия" заявила о росте числа кибератак на партийные ресурсы - РИА Новости, 20.05.2022

"Единая Россия" заявила о росте числа кибератак на партийные ресурсы

На сайт предварительного голосования "Единой России" совершена DDoS-атака с IP-адресов из разных стран мира, с начала спецоперации в феврале их число выросло в... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:47

2022-05-20T15:47

2022-05-20T16:17

единая россия

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безопасность

россия

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. На сайт предварительного голосования "Единой России" совершена DDoS-атака с IP-адресов из разных стран мира, с начала спецоперации в феврале их число выросло в пять раз, сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов."В 2 ночи началась мощная DDos-атака на веб-серверы предварительного голосования емкостью до 800 мегабит. Одновременно с ней из нескольких источников началось сканирование вычислительной инфраструктуры "Единой России" с целью обнаружения уязвимостей. Это свидетельствует о желании помешать процедуре", - сказал он.По его словам, атака была распределенной и в ней принимали принимали участие IP-адреса из разных стран мира. "Для сканирования и поиска уязвимостей использовали адреса прокси-серверов для того, чтобы скрыть реальное местонахождение атакующих", - сообщил Перминов."Так, с начала специальной операции "Единая Россия" фиксирует атаки на свои ресурсы из разных точек мира. Их численность выросла в пять раз. Одновременно в атаках участвовало до 270 тысяч адресов. 16 тысяч адресов были из России. По этому поводу "Единая Россия" обратилась в правоохранительные органы", - уточнили в партии.

https://ria.ru/20220519/ataka-1789488630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

единая россия, технологии, безопасность, россия