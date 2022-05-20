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"Единая Россия" заявила о росте числа кибератак на партийные ресурсы - РИА Новости, 20.05.2022
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"Единая Россия" заявила о росте числа кибератак на партийные ресурсы
"Единая Россия" заявила о росте числа кибератак на партийные ресурсы - РИА Новости, 20.05.2022
"Единая Россия" заявила о росте числа кибератак на партийные ресурсы
На сайт предварительного голосования "Единой России" совершена DDoS-атака с IP-адресов из разных стран мира, с начала спецоперации в феврале их число выросло в... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:47
2022-05-20T16:17
единая россия
технологии
безопасность
россия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. На сайт предварительного голосования "Единой России" совершена DDoS-атака с IP-адресов из разных стран мира, с начала спецоперации в феврале их число выросло в пять раз, сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов."В 2 ночи началась мощная DDos-атака на веб-серверы предварительного голосования емкостью до 800 мегабит. Одновременно с ней из нескольких источников началось сканирование вычислительной инфраструктуры "Единой России" с целью обнаружения уязвимостей. Это свидетельствует о желании помешать процедуре", - сказал он.По его словам, атака была распределенной и в ней принимали принимали участие IP-адреса из разных стран мира. "Для сканирования и поиска уязвимостей использовали адреса прокси-серверов для того, чтобы скрыть реальное местонахождение атакующих", - сообщил Перминов."Так, с начала специальной операции "Единая Россия" фиксирует атаки на свои ресурсы из разных точек мира. Их численность выросла в пять раз. Одновременно в атаках участвовало до 270 тысяч адресов. 16 тысяч адресов были из России. По этому поводу "Единая Россия" обратилась в правоохранительные органы", - уточнили в партии.
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единая россия, технологии, безопасность, россия
15:47 20.05.2022 (обновлено: 16:17 20.05.2022)
 
"Единая Россия" заявила о росте числа кибератак на партийные ресурсы

"Единая Россия" заявила о росте числа кибератак на партийные ресурсы в пять раз с февраля

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкФлаг с символикой партии "Единая Россия"
Флаг с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Флаг с символикой партии "Единая Россия" . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. На сайт предварительного голосования "Единой России" совершена DDoS-атака с IP-адресов из разных стран мира, с начала спецоперации в феврале их число выросло в пять раз, сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.
"В 2 ночи началась мощная DDos-атака на веб-серверы предварительного голосования емкостью до 800 мегабит. Одновременно с ней из нескольких источников началось сканирование вычислительной инфраструктуры "Единой России" с целью обнаружения уязвимостей. Это свидетельствует о желании помешать процедуре", - сказал он.
По его словам, атака была распределенной и в ней принимали принимали участие IP-адреса из разных стран мира. "Для сканирования и поиска уязвимостей использовали адреса прокси-серверов для того, чтобы скрыть реальное местонахождение атакующих", - сообщил Перминов.
"Так, с начала специальной операции "Единая Россия" фиксирует атаки на свои ресурсы из разных точек мира. Их численность выросла в пять раз. Одновременно в атаках участвовало до 270 тысяч адресов. 16 тысяч адресов были из России. По этому поводу "Единая Россия" обратилась в правоохранительные органы", - уточнили в партии.
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