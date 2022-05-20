15:47 20.05.2022 (обновлено: 16:17 20.05.2022)
"Единая Россия" заявила о росте числа кибератак на партийные ресурсы
"Единая Россия" заявила о росте числа кибератак на партийные ресурсы в пять раз с февраля
Флаг с символикой партии "Единая Россия" . Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. На сайт предварительного голосования "Единой России" совершена DDoS-атака с IP-адресов из разных стран мира, с начала спецоперации в феврале их число выросло в пять раз, сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.
"В 2 ночи началась мощная DDos-атака на веб-серверы предварительного голосования емкостью до 800 мегабит. Одновременно с ней из нескольких источников началось сканирование вычислительной инфраструктуры "Единой России" с целью обнаружения уязвимостей. Это свидетельствует о желании помешать процедуре", - сказал он.
По его словам, атака была распределенной и в ней принимали принимали участие IP-адреса из разных стран мира. "Для сканирования и поиска уязвимостей использовали адреса прокси-серверов для того, чтобы скрыть реальное местонахождение атакующих", - сообщил Перминов.
"Так, с начала специальной операции "Единая Россия" фиксирует атаки на свои ресурсы из разных точек мира. Их численность выросла в пять раз. Одновременно в атаках участвовало до 270 тысяч адресов. 16 тысяч адресов были из России. По этому поводу "Единая Россия" обратилась в правоохранительные органы", - уточнили в партии.