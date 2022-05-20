Хуснуллин: Россия благодарна мусульманским странам за диалог
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
КАЗАНЬ, 20 мая – РИА Новости. Россия признательна коллегам из исламских стран за диалог и поддержку в условиях многочисленных фейков и попыток дискредитировать страну в глазах мировой общественности, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на заседании группы стратегического видения "Россия – Исламский мир".
Нынешнее заседание группы проходит в Казани в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Основная его тема – "Российский опыт сохранения этнокультурного многообразия, межнационального и межрелигиозного согласия – залог укрепления общегражданской идентичности". В работе заседания принимают участие около 100 человек.
"Сейчас, наблюдая за обилием фейков и попытками дискредитировать Россию в глазах мировой общественности, мы признательны нашим коллегам из исламских государств за диалог и за поддержку. Отрадно, что в рамках нашего диалога позиции по многим актуальным вопросам глобальной повестки у нас совпадают", - сказал Хуснуллин.
Он отметил, что за время своей деятельности группа стратегического видения доказала свою эффективность и стала значимой площадкой для обсуждения вопросов международных отношений. Нынешняя встреча, по его словам, проходит в сложное время, в условиях противостояния агрессивному воздействию западных стран, когда стираются и искажаются нормы морали, закрепленные в священных писаниях.
"Мы стали свидетелями, что такая тенденция приводит к распространению нацизма и расколу между народами, с чем Россия активно борется", - подчеркнул вице-премьер РФ, добавив, что Россия всегда стояла за единство между нациями и религиозными конфессиями, за мирное сосуществование.
Группа стратегического видения "Россия – Исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил президента Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – Исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате. В настоящее время группа включает 56 человек из 28 стран, в нее входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).