https://ria.ru/20220520/khusnullin-1789669439.html

Хуснуллин: Россия благодарна мусульманским странам за диалог

Хуснуллин: Россия благодарна мусульманским странам за диалог - РИА Новости, 20.05.2022

Хуснуллин: Россия благодарна мусульманским странам за диалог

Россия признательна коллегам из исламских стран за диалог и поддержку в условиях многочисленных фейков и попыток дискредитировать страну в глазах мировой... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T11:29

2022-05-20T11:29

2022-05-20T11:29

республика татарстан

марат хуснуллин

россия

казань

евгений примаков

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КАЗАНЬ, 20 мая – РИА Новости. Россия признательна коллегам из исламских стран за диалог и поддержку в условиях многочисленных фейков и попыток дискредитировать страну в глазах мировой общественности, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на заседании группы стратегического видения "Россия – Исламский мир".Нынешнее заседание группы проходит в Казани в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Основная его тема – "Российский опыт сохранения этнокультурного многообразия, межнационального и межрелигиозного согласия – залог укрепления общегражданской идентичности". В работе заседания принимают участие около 100 человек."Сейчас, наблюдая за обилием фейков и попытками дискредитировать Россию в глазах мировой общественности, мы признательны нашим коллегам из исламских государств за диалог и за поддержку. Отрадно, что в рамках нашего диалога позиции по многим актуальным вопросам глобальной повестки у нас совпадают", - сказал Хуснуллин.Он отметил, что за время своей деятельности группа стратегического видения доказала свою эффективность и стала значимой площадкой для обсуждения вопросов международных отношений. Нынешняя встреча, по его словам, проходит в сложное время, в условиях противостояния агрессивному воздействию западных стран, когда стираются и искажаются нормы морали, закрепленные в священных писаниях.Группа стратегического видения "Россия – Исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил президента Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – Исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате. В настоящее время группа включает 56 человек из 28 стран, в нее входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).

https://ria.ru/20220520/kazan-1789660655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

марат хуснуллин, россия, казань, евгений примаков