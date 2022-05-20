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Авиакомпания на Камчатке закрылась из-за отсутствия самолетов - РИА Новости, 20.05.2022
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Туризм
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Авиакомпания на Камчатке закрылась из-за отсутствия самолетов
Авиакомпания на Камчатке закрылась из-за отсутствия самолетов - РИА Новости, 20.05.2022
Авиакомпания на Камчатке закрылась из-за отсутствия самолетов
Авиакомпания "Камчатка" прекращает работу из-за отсутствия самолетов, так как производитель из США отказался поставить воздушные суда и отозвал единственное,... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:45
2022-05-20T17:45
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Авиакомпания "Камчатка" прекращает работу из-за отсутствия самолетов, так как производитель из США отказался поставить воздушные суда и отозвал единственное, которым пользовался перевозчик, сообщает ИА "Кам 24"."Камчатка" договорилась о поставке в первом полугодии трех самолетов Cessna Grand Caravan EX модели 208B. Кроме этого, владельцы авиакомпании планировали подписать опцион еще на девять машин с поставкой в 2023-2027 годах.Самолеты, как ожидалось, американские партнеры предоставят в лизинг через посредника – "Государственную транспортную лизинговую компанию" (ГТЛК), которая подконтрольна Минтрансу РФ.Но владельцы прекратили действие соглашения и отозвали единственный самолет Grand Caravan EX 208B, который уже был на полуострове."Контракт на поставку трех самолетов Cessna Grand Caravan EX 208B расторгнут по инициативе американской стороны. Имеющееся в парке авиакомпании "Камчатка" воздушное судно находилось в аренде и по истечении срока аренды возвращено его текущему собственнику. Пока в России не производятся суда аналогичного типа, поэтому ввиду отсутствия самолетов деятельность компании-эксплуатанта будет прекращена", – рассказали в пресс-службе перевозчика.Авиакомпания "Камчатка" проводила экскурсионные вылеты к вулканам. В стоимость билетов входил трансфер, регистрация в бизнес-зале и аудиоэкскурсия.
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туризм, новости - туризм, туристы, камчатский край, авиакомпании, санкции в отношении россии, россия, государственная транспортная лизинговая компания
17:45 20.05.2022
 
Авиакомпания на Камчатке закрылась из-за отсутствия самолетов

Авиакомпания "Камчатка" прекращает работу из-за отсутствия самолетов

© Depositphotos / most41rusВулканы Камчатки
Вулканы Камчатки - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Depositphotos / most41rus
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Авиакомпания "Камчатка" прекращает работу из-за отсутствия самолетов, так как производитель из США отказался поставить воздушные суда и отозвал единственное, которым пользовался перевозчик, сообщает ИА "Кам 24".
"Камчатка" договорилась о поставке в первом полугодии трех самолетов Cessna Grand Caravan EX модели 208B. Кроме этого, владельцы авиакомпании планировали подписать опцион еще на девять машин с поставкой в 2023-2027 годах.
Самолеты, как ожидалось, американские партнеры предоставят в лизинг через посредника – "Государственную транспортную лизинговую компанию" (ГТЛК), которая подконтрольна Минтрансу РФ.
Но владельцы прекратили действие соглашения и отозвали единственный самолет Grand Caravan EX 208B, который уже был на полуострове.
"Контракт на поставку трех самолетов Cessna Grand Caravan EX 208B расторгнут по инициативе американской стороны. Имеющееся в парке авиакомпании "Камчатка" воздушное судно находилось в аренде и по истечении срока аренды возвращено его текущему собственнику. Пока в России не производятся суда аналогичного типа, поэтому ввиду отсутствия самолетов деятельность компании-эксплуатанта будет прекращена", – рассказали в пресс-службе перевозчика.
Авиакомпания "Камчатка" проводила экскурсионные вылеты к вулканам. В стоимость билетов входил трансфер, регистрация в бизнес-зале и аудиоэкскурсия.
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