Авиакомпания на Камчатке закрылась из-за отсутствия самолетов

2022-05-20T17:45

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Авиакомпания "Камчатка" прекращает работу из-за отсутствия самолетов, так как производитель из США отказался поставить воздушные суда и отозвал единственное, которым пользовался перевозчик, сообщает ИА "Кам 24"."Камчатка" договорилась о поставке в первом полугодии трех самолетов Cessna Grand Caravan EX модели 208B. Кроме этого, владельцы авиакомпании планировали подписать опцион еще на девять машин с поставкой в 2023-2027 годах.Самолеты, как ожидалось, американские партнеры предоставят в лизинг через посредника – "Государственную транспортную лизинговую компанию" (ГТЛК), которая подконтрольна Минтрансу РФ.Но владельцы прекратили действие соглашения и отозвали единственный самолет Grand Caravan EX 208B, который уже был на полуострове."Контракт на поставку трех самолетов Cessna Grand Caravan EX 208B расторгнут по инициативе американской стороны. Имеющееся в парке авиакомпании "Камчатка" воздушное судно находилось в аренде и по истечении срока аренды возвращено его текущему собственнику. Пока в России не производятся суда аналогичного типа, поэтому ввиду отсутствия самолетов деятельность компании-эксплуатанта будет прекращена", – рассказали в пресс-службе перевозчика.Авиакомпания "Камчатка" проводила экскурсионные вылеты к вулканам. В стоимость билетов входил трансфер, регистрация в бизнес-зале и аудиоэкскурсия.

Лана Баева

