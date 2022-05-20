https://ria.ru/20220520/izolyatsiya-1789740795.html

G7 заявила, что продолжит изоляцию России и Белоруссии от мировой экономики

G7 заявила, что продолжит изоляцию России и Белоруссии от мировой экономики - РИА Новости, 20.05.2022

G7 заявила, что продолжит изоляцию России и Белоруссии от мировой экономики

Страны G7 подтверждают приверженность санкционную ответу на действия России на Украине и продолжат ее изоляцию от мировой экономики, говорится в коммюнике по... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:58

2022-05-20T14:58

2022-05-20T15:54

санкции в отношении россии

санкции ес в отношении белоруссии

специальная военная операция на украине

в мире

g7

россия

украина

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_01645afbaaff424e00eaace3c0a9a625.jpg

ЛОНДОН, 20 мая - РИА Новости. Страны G7 подтверждают приверженность санкционную ответу на действия России на Украине и продолжат ее изоляцию от мировой экономики, говорится в коммюнике по итогам заседания министров финансов "семерки"."Мы подчеркиваем свою приверженность нашему решительному и скоординированному санкционному ответу агрессивной войне России. Мы продолжим увеличивать расходы России на войну, изолируя Россию и Белоруссию от глобальной экономики", - говорится в документе. Министры финансов "семерки" заявили, что привержены полному внедрению и обеспечению соблюдения экономических и финансовых санкций, а также будут бдительны относительно уклонения и обхода веденных ограничений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220516/splochenie-1788804916.html

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777709255.html

россия

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии, в мире, g7, россия, украина, белоруссия, ситуация в днр и лнр