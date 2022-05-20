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G7 заявила, что продолжит изоляцию России и Белоруссии от мировой экономики - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/izolyatsiya-1789740795.html
G7 заявила, что продолжит изоляцию России и Белоруссии от мировой экономики
G7 заявила, что продолжит изоляцию России и Белоруссии от мировой экономики - РИА Новости, 20.05.2022
G7 заявила, что продолжит изоляцию России и Белоруссии от мировой экономики
Страны G7 подтверждают приверженность санкционную ответу на действия России на Украине и продолжат ее изоляцию от мировой экономики, говорится в коммюнике по... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:58
2022-05-20T15:54
санкции в отношении россии
санкции ес в отношении белоруссии
специальная военная операция на украине
в мире
g7
россия
украина
белоруссия
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ЛОНДОН, 20 мая - РИА Новости. Страны G7 подтверждают приверженность санкционную ответу на действия России на Украине и продолжат ее изоляцию от мировой экономики, говорится в коммюнике по итогам заседания министров финансов "семерки"."Мы подчеркиваем свою приверженность нашему решительному и скоординированному санкционному ответу агрессивной войне России. Мы продолжим увеличивать расходы России на войну, изолируя Россию и Белоруссию от глобальной экономики", - говорится в документе. Министры финансов "семерки" заявили, что привержены полному внедрению и обеспечению соблюдения экономических и финансовых санкций, а также будут бдительны относительно уклонения и обхода веденных ограничений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220516/splochenie-1788804916.html
https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777709255.html
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санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии, в мире, g7, россия, украина, белоруссия, ситуация в днр и лнр
14:58 20.05.2022 (обновлено: 15:54 20.05.2022)
 
G7 заявила, что продолжит изоляцию России и Белоруссии от мировой экономики

Министры финансов G7 заявили, что продолжит изоляцию Москвы и Минска от мировой экономики

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
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ЛОНДОН, 20 мая - РИА Новости. Страны G7 подтверждают приверженность санкционную ответу на действия России на Украине и продолжат ее изоляцию от мировой экономики, говорится в коммюнике по итогам заседания министров финансов "семерки".
"Мы подчеркиваем свою приверженность нашему решительному и скоординированному санкционному ответу агрессивной войне России. Мы продолжим увеличивать расходы России на войну, изолируя Россию и Белоруссию от глобальной экономики", - говорится в документе. Министры финансов "семерки" заявили, что привержены полному внедрению и обеспечению соблюдения экономических и финансовых санкций, а также будут бдительны относительно уклонения и обхода веденных ограничений.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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