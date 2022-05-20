https://ria.ru/20220520/investproeky-1789784462.html

Мишустин обсудил с премьером Киргизии Жапаровым совместные инвестпроекы

Мишустин обсудил с премьером Киргизии Жапаровым совместные инвестпроекы - РИА Новости, 20.05.2022

Мишустин обсудил с премьером Киргизии Жапаровым совместные инвестпроекы

Премьер-министр России Михаил Мишустин и его киргизский коллега Акылбек Жапаров в ходе телефонного разговора уделили особое внимание совместным инвестпроектам в РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T17:10

2022-05-20T17:10

2022-05-20T17:18

михаил мишустин

россия

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и его киргизский коллега Акылбек Жапаров в ходе телефонного разговора уделили особое внимание совместным инвестпроектам в промышленности и энергетике, сообщается на сайте кабмина."Состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с председателем кабинета министров Киргизской Республики Акылбеком Жапаровым. Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации совместных инвестиционных проектов в промышленной и энергетической областях", - говорится в сообщении.Отмечается, что Мишустин и Жапаров отметили важность наращивания интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

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россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

михаил мишустин, россия, евразийский экономический союз