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Мишустин обсудил с премьером Киргизии Жапаровым совместные инвестпроекы - РИА Новости, 20.05.2022
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Мишустин обсудил с премьером Киргизии Жапаровым совместные инвестпроекы
Мишустин обсудил с премьером Киргизии Жапаровым совместные инвестпроекы - РИА Новости, 20.05.2022
Мишустин обсудил с премьером Киргизии Жапаровым совместные инвестпроекы
Премьер-министр России Михаил Мишустин и его киргизский коллега Акылбек Жапаров в ходе телефонного разговора уделили особое внимание совместным инвестпроектам в РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:10
2022-05-20T17:18
михаил мишустин
россия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и его киргизский коллега Акылбек Жапаров в ходе телефонного разговора уделили особое внимание совместным инвестпроектам в промышленности и энергетике, сообщается на сайте кабмина."Состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с председателем кабинета министров Киргизской Республики Акылбеком Жапаровым. Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации совместных инвестиционных проектов в промышленной и энергетической областях", - говорится в сообщении.Отмечается, что Мишустин и Жапаров отметили важность наращивания интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.
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михаил мишустин, россия, евразийский экономический союз
17:10 20.05.2022 (обновлено: 17:18 20.05.2022)
 
Мишустин обсудил с премьером Киргизии Жапаровым совместные инвестпроекы

Мишустин обсудил с премьером Киргизии инвестпроекты в промышленности и энергетике

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и его киргизский коллега Акылбек Жапаров в ходе телефонного разговора уделили особое внимание совместным инвестпроектам в промышленности и энергетике, сообщается на сайте кабмина.
"Состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с председателем кабинета министров Киргизской Республики Акылбеком Жапаровым. Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации совместных инвестиционных проектов в промышленной и энергетической областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Мишустин и Жапаров отметили важность наращивания интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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Михаил МишустинРоссияЕвразийский экономический союз
 
 
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