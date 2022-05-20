https://ria.ru/20220520/inoagenty-1789843703.html

Минюст включил в список иноагентов Ходорковского* и Каспарова*

Минюст включил в список иноагентов Ходорковского* и Каспарова* - РИА Новости, 20.05.2022

Минюст включил в список иноагентов Ходорковского* и Каспарова*

Министерство юстиции России включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, шахматиста и политика Гарри Каспарова*, а также экс-главу РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T21:13

2022-05-20T21:13

2022-05-20T22:58

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, шахматиста и политика Гарри Каспарова*, а также экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского*, сообщается на сайте ведомства."Ходорковский* Михаил Борисович, Каспаров* Гарри Кимович", - значится в реестре физлиц-иноагентов Минюста.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220429/inoagent-1786055307.html

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, министерство юстиции рф (минюст россии), общество