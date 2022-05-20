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Минюст включил в список иноагентов Ходорковского* и Каспарова* - РИА Новости, 20.05.2022
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Минюст включил в список иноагентов Ходорковского* и Каспарова*
Минюст включил в список иноагентов Ходорковского* и Каспарова* - РИА Новости, 20.05.2022
Минюст включил в список иноагентов Ходорковского* и Каспарова*
Министерство юстиции России включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, шахматиста и политика Гарри Каспарова*, а также экс-главу РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T21:13
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россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, шахматиста и политика Гарри Каспарова*, а также экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского*, сообщается на сайте ведомства."Ходорковский* Михаил Борисович, Каспаров* Гарри Кимович", - значится в реестре физлиц-иноагентов Минюста.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), общество
21:13 20.05.2022 (обновлено: 22:58 20.05.2022)
 
Минюст включил в список иноагентов Ходорковского* и Каспарова*

Минюст включил в список иноагентов Ходорковского* и Каспарова*

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, шахматиста и политика Гарри Каспарова*, а также экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского*, сообщается на сайте ведомства.
"Ходорковский* Михаил Борисович, Каспаров* Гарри Кимович", - значится в реестре физлиц-иноагентов Минюста.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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