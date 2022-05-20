https://ria.ru/20220520/importozameschenie-1789837901.html

Фрадков: предприятия ОПК становятся локомотивом импортозамещения

Фрадков: предприятия ОПК становятся локомотивом импортозамещения - РИА Новости, 20.05.2022

Фрадков: предприятия ОПК становятся локомотивом импортозамещения

Предприятия ОПК обладают потенциалом для обеспечения технологического суверенитета страны и становятся локомотивом импортозамещения в ключевых отраслях... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T20:21

2022-05-20T20:21

2022-05-20T20:21

петр фрадков

псб (банк псб)

промсвязьбанк

новости компаний - экономика

иннопрактика

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Предприятия ОПК обладают потенциалом для обеспечения технологического суверенитета страны и становятся локомотивом импортозамещения в ключевых отраслях экономики, заявил глава ПСБ Петр Фрадков.По словам Фрадкова, для ПСБ как опорного банка ОПК одним из приоритетов является поддержка предприятий, выполняющих гособоронзаказ, в их работе по развитию проектов диверсификации.Организаторами форума выступили ПСБ и компания "Иннопрактика". Участники сегодняшнего пленарного заседания "Диверсификация ОПК: импортозамещение как фактор роста в новых экономических реалиях" обсудили актуальные вопросы развития производства гражданской продукции в ОПК, перспективные рынки и новые возможности для импортозамещения, повышение конкурентоспособности гражданской продукции ОПК.В дискуссии помимо председателя ПСБ приняли участие первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак, вице-губернатор Санкт‑Петербурга Алексей Корабельников, генеральный директор Северо-Западного регионального центра концерна ВКО "Алмаз-Антей" Михаил Подвязников, генеральный директор "Инновационного инжинирингового центра" Николай Колпаков, заместитель председателя правления - начальник Департамента 623 ПАО "Газпром" Олег Аксютин.По словам Поповой, в последние годы было много факторов, влияющих на экономику в целом, логистику и производство – от ковида до усиления санкций в текущем году. "Несмотря на это, можно говорить о потенциале импортозамещения для предприятий ОПК и возможности создания новой перспективной продукции гражданского назначения за счет сектора ОПК. Мы считаем, что интенсивная кооперация сектора ОПК, частного бизнеса, вузов и научных организаций при поддержке институтов развития позволит быстро наращивать производство высокотехнологичной продукции, заполнять открывающиеся рынки и тем самым ускорить развитие диверсификации ОПК и обеспечить высокие темпы импортозамещения", - считает Попова.

https://ria.ru/20220408/psb-1782445971.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр фрадков, псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика, иннопрактика