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Фрадков: предприятия ОПК становятся локомотивом импортозамещения
Фрадков: предприятия ОПК становятся локомотивом импортозамещения - РИА Новости, 20.05.2022
Фрадков: предприятия ОПК становятся локомотивом импортозамещения
Предприятия ОПК обладают потенциалом для обеспечения технологического суверенитета страны и становятся локомотивом импортозамещения в ключевых отраслях... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T20:21
2022-05-20T20:21
2022-05-20T20:21
петр фрадков
псб (банк псб)
промсвязьбанк
новости компаний - экономика
иннопрактика
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Предприятия ОПК обладают потенциалом для обеспечения технологического суверенитета страны и становятся локомотивом импортозамещения в ключевых отраслях экономики, заявил глава ПСБ Петр Фрадков.По словам Фрадкова, для ПСБ как опорного банка ОПК одним из приоритетов является поддержка предприятий, выполняющих гособоронзаказ, в их работе по развитию проектов диверсификации.Организаторами форума выступили ПСБ и компания "Иннопрактика". Участники сегодняшнего пленарного заседания "Диверсификация ОПК: импортозамещение как фактор роста в новых экономических реалиях" обсудили актуальные вопросы развития производства гражданской продукции в ОПК, перспективные рынки и новые возможности для импортозамещения, повышение конкурентоспособности гражданской продукции ОПК.В дискуссии помимо председателя ПСБ приняли участие первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак, вице-губернатор Санкт‑Петербурга Алексей Корабельников, генеральный директор Северо-Западного регионального центра концерна ВКО "Алмаз-Антей" Михаил Подвязников, генеральный директор "Инновационного инжинирингового центра" Николай Колпаков, заместитель председателя правления - начальник Департамента 623 ПАО "Газпром" Олег Аксютин.По словам Поповой, в последние годы было много факторов, влияющих на экономику в целом, логистику и производство – от ковида до усиления санкций в текущем году. "Несмотря на это, можно говорить о потенциале импортозамещения для предприятий ОПК и возможности создания новой перспективной продукции гражданского назначения за счет сектора ОПК. Мы считаем, что интенсивная кооперация сектора ОПК, частного бизнеса, вузов и научных организаций при поддержке институтов развития позволит быстро наращивать производство высокотехнологичной продукции, заполнять открывающиеся рынки и тем самым ускорить развитие диверсификации ОПК и обеспечить высокие темпы импортозамещения", - считает Попова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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петр фрадков, псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика, иннопрактика
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Предприятия ОПК обладают потенциалом для обеспечения технологического суверенитета страны и становятся локомотивом импортозамещения в ключевых отраслях экономики, заявил глава ПСБ Петр Фрадков.
"Мы наблюдаем сейчас смену парадигмы. Диверсификация начиналась как процесс создания своего рода подушки безопасности для предприятий ОПК, которая позволяла бы им сохранять финансовую стабильность при снижении объемов гособоронзаказа. А сейчас диверсификация становится базовым условием для развития промышленности и ОПК. И именно предприятия ОПК в текущих экономических условиях становятся локомотивом процессов импортозамещения – они обладают и компетенциями, и кадрами, а диверсификация внесет существенный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны", - сказал Фрадков, выступая в пятницу пленарном заседании проходящего в Санкт- Петербурге регионального форума по диверсификации ОПК "Лидерство на гражданских рынках".
По словам Фрадкова, для ПСБ как опорного банка ОПК одним из приоритетов является поддержка предприятий, выполняющих гособоронзаказ, в их работе по развитию проектов диверсификации.
Организаторами форума выступили ПСБ и компания "Иннопрактика
". Участники сегодняшнего пленарного заседания "Диверсификация ОПК: импортозамещение как фактор роста в новых экономических реалиях" обсудили актуальные вопросы развития производства гражданской продукции в ОПК, перспективные рынки и новые возможности для импортозамещения, повышение конкурентоспособности гражданской продукции ОПК.
В дискуссии помимо председателя ПСБ приняли участие первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова
, заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак, вице-губернатор Санкт‑Петербурга Алексей Корабельников, генеральный директор Северо-Западного регионального центра концерна ВКО "Алмаз-Антей
" Михаил Подвязников, генеральный директор "Инновационного инжинирингового центра" Николай Колпаков, заместитель председателя правления - начальник Департамента 623 ПАО "Газпром
" Олег Аксютин
.
По словам Поповой, в последние годы было много факторов, влияющих на экономику в целом, логистику и производство – от ковида до усиления санкций в текущем году. "Несмотря на это, можно говорить о потенциале импортозамещения для предприятий ОПК и возможности создания новой перспективной продукции гражданского назначения за счет сектора ОПК. Мы считаем, что интенсивная кооперация сектора ОПК, частного бизнеса, вузов и научных организаций при поддержке институтов развития позволит быстро наращивать производство высокотехнологичной продукции, заполнять открывающиеся рынки и тем самым ускорить развитие диверсификации ОПК и обеспечить высокие темпы импортозамещения", - считает Попова.