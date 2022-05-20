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Трейлер сериала "Женщина-Халк" за сутки собрал 78 миллионов просмотров - РИА Новости, 20.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220520/hulk-1789669664.html
Трейлер сериала "Женщина-Халк" за сутки собрал 78 миллионов просмотров
Трейлер сериала "Женщина-Халк" за сутки собрал 78 миллионов просмотров - РИА Новости, 20.05.2022
Трейлер сериала "Женщина-Халк" за сутки собрал 78 миллионов просмотров
Трейлер сериала "Женщина-Халк" за первые сутки после публикации собрал 78 миллионов просмотров на всех платформах, сообщает We Got This Covered со ссылкой на... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:24
2022-05-20T12:24
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Трейлер сериала "Женщина-Халк" за первые сутки после публикации собрал 78 миллионов просмотров на всех платформах, сообщает We Got This Covered со ссылкой на Twitter-аккаунт Marvel Studios.Это второй показатель среди проектов студии. "Женщине-Халку" не удалось обогнать "Сокола и Зимнего солдата". Первый трейлер этого шоу за 24 часа после его премьеры посмотрели 125 миллионов раз. Авторы We Got This Covered считают, что достижение "Женщины-Халка" — скорее количественный показатель, а не качественный. По их данным, пользователи отнеслись к ролику неоднозначно. С одной стороны, им не понравилась компьютерная графика. CGI в видео сравнили с визуальным эффектами в "Мумии возвращается" и даже "Шреком". С другой — все-таки в Сети сохраняется позитивный настрой: фанаты надеются, что шоу станет новым хитом Marvel. В сериале рассказывается о двоюродной сестре Брюса Бэннера. Когда тот злится, превращается в зеленого гиганта Халка. После переливания его крови девушка получает такие же суперспособности, как и у кузена. Главную роль исполнила Татьяна Маслани ("Темное дитя"). В трейлере показано, как ее героиня привыкает к невероятной силе. Теперь она не простой адвокат, а настоящая звезда, которая, кажется, учится получать от жизни удовольствие. Релиз сериала "Женщина-Халк" запланирован на 17 августа.
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Елена Громова
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новости культуры, кино и сериалы, marvel comics
12:24 20.05.2022
 
Трейлер сериала "Женщина-Халк" за сутки собрал 78 миллионов просмотров

Трейлер сериала "Женщина-Халк" за сутки собрал 78 миллионов просмотров на всех платформах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Трейлер сериала "Женщина-Халк" за первые сутки после публикации собрал 78 миллионов просмотров на всех платформах, сообщает We Got This Covered со ссылкой на Twitter-аккаунт Marvel Studios.
Это второй показатель среди проектов студии. "Женщине-Халку" не удалось обогнать "Сокола и Зимнего солдата". Первый трейлер этого шоу за 24 часа после его премьеры посмотрели 125 миллионов раз.
Авторы We Got This Covered считают, что достижение "Женщины-Халка" — скорее количественный показатель, а не качественный. По их данным, пользователи отнеслись к ролику неоднозначно. С одной стороны, им не понравилась компьютерная графика. CGI в видео сравнили с визуальным эффектами в "Мумии возвращается" и даже "Шреком". С другой — все-таки в Сети сохраняется позитивный настрой: фанаты надеются, что шоу станет новым хитом Marvel.
В сериале рассказывается о двоюродной сестре Брюса Бэннера. Когда тот злится, превращается в зеленого гиганта Халка. После переливания его крови девушка получает такие же суперспособности, как и у кузена.
Главную роль исполнила Татьяна Маслани ("Темное дитя"). В трейлере показано, как ее героиня привыкает к невероятной силе. Теперь она не простой адвокат, а настоящая звезда, которая, кажется, учится получать от жизни удовольствие.
Релиз сериала "Женщина-Халк" запланирован на 17 августа.
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