Трейлер сериала "Женщина-Халк" за сутки собрал 78 миллионов просмотров

2022-05-20T12:24

2022-05-20T12:24

2022-05-20T12:24

культура

новости культуры

кино и сериалы

marvel comics

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Трейлер сериала "Женщина-Халк" за первые сутки после публикации собрал 78 миллионов просмотров на всех платформах, сообщает We Got This Covered со ссылкой на Twitter-аккаунт Marvel Studios.Это второй показатель среди проектов студии. "Женщине-Халку" не удалось обогнать "Сокола и Зимнего солдата". Первый трейлер этого шоу за 24 часа после его премьеры посмотрели 125 миллионов раз. Авторы We Got This Covered считают, что достижение "Женщины-Халка" — скорее количественный показатель, а не качественный. По их данным, пользователи отнеслись к ролику неоднозначно. С одной стороны, им не понравилась компьютерная графика. CGI в видео сравнили с визуальным эффектами в "Мумии возвращается" и даже "Шреком". С другой — все-таки в Сети сохраняется позитивный настрой: фанаты надеются, что шоу станет новым хитом Marvel. В сериале рассказывается о двоюродной сестре Брюса Бэннера. Когда тот злится, превращается в зеленого гиганта Халка. После переливания его крови девушка получает такие же суперспособности, как и у кузена. Главную роль исполнила Татьяна Маслани ("Темное дитя"). В трейлере показано, как ее героиня привыкает к невероятной силе. Теперь она не простой адвокат, а настоящая звезда, которая, кажется, учится получать от жизни удовольствие. Релиз сериала "Женщина-Халк" запланирован на 17 августа.

