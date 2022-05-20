"Ансат" Aurus и грузовые беспилотники: новинки выставки HeliRussia 2022
HeliRussia, которая проводится в Москве с 2008 года, — крупнейший отраслевой салон вертолетостроения.
HeliRussia, которая проводится в Москве с 2008 года, — крупнейший отраслевой салон вертолетостроения.
Это единственная в России выставка, где представлен весь спектр продукции и услуг вертолетной индустрии — от проектирования до эксплуатации.
Это единственная в России выставка, где представлен весь спектр продукции и услуг вертолетной индустрии — от проектирования до эксплуатации.
В этом году выставка проходит вопреки беспрецедентному санкционному давлению.
В этом году выставка проходит вопреки беспрецедентному санкционному давлению.
Невзирая на ограничения, отечественные компании и дружественные государства привезли свою продукцию в Москву.
Невзирая на ограничения, отечественные компании и дружественные государства привезли свою продукцию в Москву.
В экспозиции — достижения десятков компаний, в том числе разработки молодых инженеров.
В экспозиции — достижения десятков компаний, в том числе разработки молодых инженеров.
Холдинг "Вертолеты России" порадовал интересными разработками. В их числе — беспилотник БАС-200, способный летать до четырех часов, неся при этом груз массой до 50 килограммов.
Холдинг "Вертолеты России" порадовал интересными разработками. В их числе — беспилотник БАС-200, способный летать до четырех часов, неся при этом груз массой до 50 килограммов.
Компания Aeromax презентовала новейшие беспилотники SH-3000 и SH-750, обладающие повышенной грузоподъемностью и способные работать в сложных климатических условиях.
Компания Aeromax презентовала новейшие беспилотники SH-3000 и SH-750, обладающие повышенной грузоподъемностью и способные работать в сложных климатических условиях.
"Рособоронэкспорт" показал вертолеты для решения широкого круга задач. Здесь и разведывательно-ударный Ка-52, и транспортно-десантный Ми-38Т, и модернизированные Ми-28НЭ и Ми-171Ш.
"Рособоронэкспорт" показал вертолеты для решения широкого круга задач. Здесь и разведывательно-ударный Ка-52, и транспортно-десантный Ми-38Т, и модернизированные Ми-28НЭ и Ми-171Ш.
Один из главных хитов выставки — машина премиум-класса "Ансат" в стиле Aurus, разработанная специалистами "Вертолетов России".
Один из главных хитов выставки — машина премиум-класса "Ансат" в стиле Aurus, разработанная специалистами "Вертолетов России".
Немалый интерес вызвал и "Ансат" в медицинской модификации.
Немалый интерес вызвал и "Ансат" в медицинской модификации.
На HeliRussia 2022 представлены также бортовые системы, комплектующие, специальные средства для пожаротушения, спасения и других миссий.
На HeliRussia 2022 представлены также бортовые системы, комплектующие, специальные средства для пожаротушения, спасения и других миссий.
Выставка открыта для посетителей "Крокус Экспо" до 21 мая включительно.
Выставка открыта для посетителей "Крокус Экспо" до 21 мая включительно.