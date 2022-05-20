https://ria.ru/20220520/helirussia-1789663115.html

"Ансат" Aurus и грузовые беспилотники: новинки выставки HeliRussia 2022

"Ансат" Aurus и грузовые беспилотники: новинки выставки HeliRussia 2022 - РИА Новости, 20.05.2022

"Ансат" Aurus и грузовые беспилотники: новинки выставки HeliRussia 2022

Ведущие производители и новейшие разработки, гражданские вертолеты и военные, планеры и беспилотники, специальные средства и комплектующие — все это XV... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:25

2022-05-20T13:25

2022-05-20T15:01

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helirussia

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Ведущие производители и новейшие разработки, гражданские вертолеты и военные, планеры и беспилотники, специальные средства и комплектующие — все это XV международная выставка HeliRussia 2022. Хиты экспозиции — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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