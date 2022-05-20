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"Ансат" Aurus и грузовые беспилотники: новинки выставки HeliRussia 2022 - РИА Новости, 20.05.2022
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"Ансат" Aurus и грузовые беспилотники: новинки выставки HeliRussia 2022
"Ансат" Aurus и грузовые беспилотники: новинки выставки HeliRussia 2022 - РИА Новости, 20.05.2022
"Ансат" Aurus и грузовые беспилотники: новинки выставки HeliRussia 2022
Ведущие производители и новейшие разработки, гражданские вертолеты и военные, планеры и беспилотники, специальные средства и комплектующие — все это XV... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:25
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helirussia
москва
вертолеты
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Ведущие производители и новейшие разработки, гражданские вертолеты и военные, планеры и беспилотники, специальные средства и комплектующие — все это XV международная выставка HeliRussia 2022. Хиты экспозиции — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, helirussia, москва, вертолеты, рособоронэкспорт, robinson r-44, вертолеты россии, aurus
13:25 20.05.2022 (обновлено: 15:01 20.05.2022)
 

"Ансат" Aurus и грузовые беспилотники: новинки выставки HeliRussia 2022

Читать ria.ru в
Ведущие производители и новейшие разработки, гражданские вертолеты и военные, планеры и беспилотники, специальные средства и комплектующие — все это XV международная выставка HeliRussia 2022. Хиты экспозиции — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

HeliRussia, которая проводится в Москве с 2008 года, — крупнейший отраслевой салон вертолетостроения.

Вертолет Robinson R44 Raven I на XV Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2022 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
1 из 12

HeliRussia, которая проводится в Москве с 2008 года, — крупнейший отраслевой салон вертолетостроения.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Это единственная в России выставка, где представлен весь спектр продукции и услуг вертолетной индустрии — от проектирования до эксплуатации.

Вертолет Ансат Aurus на стенде компании Вертолеты России на XV Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2022 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
2 из 12

Это единственная в России выставка, где представлен весь спектр продукции и услуг вертолетной индустрии — от проектирования до эксплуатации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В этом году выставка проходит вопреки беспрецедентному санкционному давлению.

Вертолеты Robinson R44 Raven I на XV Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2022 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
3 из 12

В этом году выставка проходит вопреки беспрецедентному санкционному давлению.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Невзирая на ограничения, отечественные компании и дружественные государства привезли свою продукцию в Москву.

Посетители у стенда АО Рособоронэкспорт на XV Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2022 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
4 из 12

Невзирая на ограничения, отечественные компании и дружественные государства привезли свою продукцию в Москву.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В экспозиции — достижения десятков компаний, в том числе разработки молодых инженеров.

Лёгкий многоцелевой вертолёт Скаут на XV Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2022 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
5 из 12

В экспозиции — достижения десятков компаний, в том числе разработки молодых инженеров.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Холдинг "Вертолеты России" порадовал интересными разработками. В их числе — беспилотник БАС-200, способный летать до четырех часов, неся при этом груз массой до 50 килограммов.

Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа БАС-200 на стенде компании Вертолеты России на XV Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2022 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
6 из 12

Холдинг "Вертолеты России" порадовал интересными разработками. В их числе — беспилотник БАС-200, способный летать до четырех часов, неся при этом груз массой до 50 килограммов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Компания Aeromax презентовала новейшие беспилотники SH-3000 и SH-750, обладающие повышенной грузоподъемностью и способные работать в сложных климатических условиях.

Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа SH-3000 на XV Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2022 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
7 из 12

Компания Aeromax презентовала новейшие беспилотники SH-3000 и SH-750, обладающие повышенной грузоподъемностью и способные работать в сложных климатических условиях.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

"Рособоронэкспорт" показал вертолеты для решения широкого круга задач. Здесь и разведывательно-ударный Ка-52, и транспортно-десантный Ми-38Т, и модернизированные Ми-28НЭ и Ми-171Ш.

Посетители у стенда АО Рособоронэкспорт на XV Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2022 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
8 из 12

"Рособоронэкспорт" показал вертолеты для решения широкого круга задач. Здесь и разведывательно-ударный Ка-52, и транспортно-десантный Ми-38Т, и модернизированные Ми-28НЭ и Ми-171Ш.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Один из главных хитов выставки — машина премиум-класса "Ансат" в стиле Aurus, разработанная специалистами "Вертолетов России".

Вертолет Ансат Aurus на стенде компании Вертолеты России на XV Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2022 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
9 из 12

Один из главных хитов выставки — машина премиум-класса "Ансат" в стиле Aurus, разработанная специалистами "Вертолетов России".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Немалый интерес вызвал и "Ансат" в медицинской модификации.

Вертолет Ансат на XV Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2022 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
10 из 12

Немалый интерес вызвал и "Ансат" в медицинской модификации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

На HeliRussia 2022 представлены также бортовые системы, комплектующие, специальные средства для пожаротушения, спасения и других миссий.

Вертолет Ансат на XV Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2022 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
11 из 12

На HeliRussia 2022 представлены также бортовые системы, комплектующие, специальные средства для пожаротушения, спасения и других миссий.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Выставка открыта для посетителей "Крокус Экспо" до 21 мая включительно.

Беспилотные летательные аппараты вертолетного типа на стенде компании Aeromax на XV Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2022 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
12 из 12

Выставка открыта для посетителей "Крокус Экспо" до 21 мая включительно.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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ФотоHeliRussiaМоскваВертолетыРособоронэкспортRobinson R-44Вертолеты РоссииAurus
 
 
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