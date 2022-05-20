https://ria.ru/20220520/grivna-1789679154.html
В Раде предсказали скорый обвал гривны более чем на треть
В Раде предсказали скорый обвал гривны более чем на треть - РИА Новости, 20.05.2022
В Раде предсказали скорый обвал гривны более чем на треть
Первый замглавы налогового комитета Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что курс национальной валюты в скором времени обвалится с 29,25 до 40 гривен РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:58
2022-05-20T11:58
2022-05-20T11:59
экономика
украина
верховная рада украины
цены на нефть
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первый замглавы налогового комитета Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что курс национальной валюты в скором времени обвалится с 29,25 до 40 гривен за доллар.Официальный курс украинского Нацбанка в пятницу составляет 29,25 гривны за доллар. Таким образом, падение может составить более 36%."Говорят, сегодня в ряде областей не прошли платежи. Нет денег даже для этого. Значит, скоро напечатают еще больше. Поэтому курс 40 гривен за доллар - вопрос лишь времени. Причем недель", - написал политик в своем Telegram-канале. Согласно данным профильного украинского портала "Курс", в пятницу стоимость доллара в обменниках достигает уже 38,5 гривны, а евро – 40 гривен.Железняк подчеркнул, что из-за падения гривны на Украине подорожают все продукты и услуги - от топлива до хлеба. Пока от окончательного обвала гривну удерживают валютные ограничения, введенные Нацбанком, добавил он. Власти игнорируют проблему, подчеркнул депутат. По его словам, "вариант засунуть голову как страус в песок и ждать, что ситуация улучшится – самый неудачный".Касаясь проблем, которые приводят к росту инфляции, он отметил беспорядок на таможне, отрицательный баланс внешней торговли из-за льгот для импортеров, коррупцию, тотальный запрет на выезд из страны гастарбайтеров, ранее доставлявших в страну львиную долю валютной выручки, и отмену НДС.
https://ria.ru/20220301/grivna-1775737681.html
https://ria.ru/20220520/kurs-1789661112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, верховная рада украины, цены на нефть
11:58 20.05.2022 (обновлено: 11:59 20.05.2022)
В Раде предсказали скорый обвал гривны более чем на треть
Депутат Рады Железняк предсказал обвал гривны более чем на треть в ближайшие недели
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Первый замглавы налогового комитета Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил
, что курс национальной валюты в скором времени обвалится с 29,25 до 40 гривен за доллар.
Официальный курс украинского Нацбанка в пятницу составляет 29,25 гривны за доллар. Таким образом, падение может составить более 36%.
"Говорят, сегодня в ряде областей не прошли платежи. Нет денег даже для этого. Значит, скоро напечатают еще больше. Поэтому курс 40 гривен за доллар - вопрос лишь времени. Причем недель", - написал политик в своем Telegram-канале. Согласно данным профильного украинского портала "Курс", в пятницу стоимость доллара в обменниках достигает уже 38,5 гривны, а евро – 40 гривен.
Железняк подчеркнул, что из-за падения гривны на Украине
подорожают все продукты и услуги - от топлива до хлеба. Пока от окончательного обвала гривну удерживают валютные ограничения, введенные Нацбанком, добавил он. Власти игнорируют проблему, подчеркнул депутат. По его словам, "вариант засунуть голову как страус в песок и ждать, что ситуация улучшится – самый неудачный".
Касаясь проблем, которые приводят к росту инфляции, он отметил беспорядок на таможне, отрицательный баланс внешней торговли из-за льгот для импортеров, коррупцию, тотальный запрет на выезд из страны гастарбайтеров, ранее доставлявших в страну львиную долю валютной выручки, и отмену НДС.