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Украина возводит бетонные блоки на границе с Белоруссией - РИА Новости, 20.05.2022
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Украина возводит бетонные блоки на границе с Белоруссией
Украина возводит бетонные блоки на границе с Белоруссией - РИА Новости, 20.05.2022
Украина возводит бетонные блоки на границе с Белоруссией
В Житомирской области Украины помимо окопов начали возводить бетонные блоки по всей линии границы с Белоруссией, сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин на своей... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:38
2022-05-20T12:38
в мире
белоруссия
житомирская область
украина
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Житомирской области Украины помимо окопов начали возводить бетонные блоки по всей линии границы с Белоруссией, сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин на своей станице в Facebook*."Мы объезжали позиции наших батальонов территориальной обороны, которые находятся на границе с Беларусью. Они уже неплохо окопались. С 1 мая мы начали строить по всей линии бетонные блоки", – сказал Сухомлин.По его словам, к работе будут привлечены сотрудники коммунальных предприятий, также между мэрами городов Житомирской области будут распределены участки границы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, белоруссия, житомирская область, украина
12:38 20.05.2022
 
Украина возводит бетонные блоки на границе с Белоруссией

Мэр Житомира Сухомлин: Украина возводит бетонные блоки на границе с Белоруссией

© Фото : Государственная пограничная служба УкраиныСпециальная пограничная операция на границе Украины с Белоруссией
Специальная пограничная операция на границе Украины с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Фото : Государственная пограничная служба Украины
Специальная пограничная операция на границе Украины с Белоруссией. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Житомирской области Украины помимо окопов начали возводить бетонные блоки по всей линии границы с Белоруссией, сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин на своей станице в Facebook*.
"Мы объезжали позиции наших батальонов территориальной обороны, которые находятся на границе с Беларусью. Они уже неплохо окопались. С 1 мая мы начали строить по всей линии бетонные блоки", – сказал Сухомлин.
По его словам, к работе будут привлечены сотрудники коммунальных предприятий, также между мэрами городов Житомирской области будут распределены участки границы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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