https://ria.ru/20220520/granitsa-1789689810.html
Украина возводит бетонные блоки на границе с Белоруссией
Украина возводит бетонные блоки на границе с Белоруссией - РИА Новости, 20.05.2022
Украина возводит бетонные блоки на границе с Белоруссией
В Житомирской области Украины помимо окопов начали возводить бетонные блоки по всей линии границы с Белоруссией, сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин на своей... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:38
2022-05-20T12:38
2022-05-20T12:38
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Житомирской области Украины помимо окопов начали возводить бетонные блоки по всей линии границы с Белоруссией, сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин на своей станице в Facebook*."Мы объезжали позиции наших батальонов территориальной обороны, которые находятся на границе с Беларусью. Они уже неплохо окопались. С 1 мая мы начали строить по всей линии бетонные блоки", – сказал Сухомлин.По его словам, к работе будут привлечены сотрудники коммунальных предприятий, также между мэрами городов Житомирской области будут распределены участки границы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220516/ukraina-1788804610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, житомирская область, украина
Украина возводит бетонные блоки на границе с Белоруссией
Мэр Житомира Сухомлин: Украина возводит бетонные блоки на границе с Белоруссией