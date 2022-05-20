https://ria.ru/20220520/granitsa-1789689810.html

Украина возводит бетонные блоки на границе с Белоруссией

Украина возводит бетонные блоки на границе с Белоруссией - РИА Новости, 20.05.2022

Украина возводит бетонные блоки на границе с Белоруссией

В Житомирской области Украины помимо окопов начали возводить бетонные блоки по всей линии границы с Белоруссией, сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин на своей... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:38

2022-05-20T12:38

2022-05-20T12:38

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Житомирской области Украины помимо окопов начали возводить бетонные блоки по всей линии границы с Белоруссией, сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин на своей станице в Facebook*."Мы объезжали позиции наших батальонов территориальной обороны, которые находятся на границе с Беларусью. Они уже неплохо окопались. С 1 мая мы начали строить по всей линии бетонные блоки", – сказал Сухомлин.По его словам, к работе будут привлечены сотрудники коммунальных предприятий, также между мэрами городов Житомирской области будут распределены участки границы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220516/ukraina-1788804610.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, белоруссия, житомирская область, украина