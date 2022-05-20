Польский PGNiG зарезервировал более половины мощностей Baltic Pipe
Польский PGNiG зарезервировал большинство мощностей газопровода Baltic Pipe
Газокомпрессорная станция. Архивное фото. Архивное фото
ВАРШАВА, 20 мая - РИА Новости. Польский нефтегазовый концерн PGNiG зарезервировал большинство мощностей газопровода Baltic Pipe, запуск которого запланирован ближайшей осенью, сообщает компания.
"Поставки газа с норвежского континентального шельфа являются основой энергетической безопасности польского региона. Поэтому PGNiG зарезервировал подавляющее большинство пропускной способности газопровода Baltic Pipe, соединяющего Польшу через Данию с норвежским континентальным шельфом", - говорится в сообщении PGNiG.
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Отмечается, что объем бронирования был определен "на основе очевидных потребностей баланса PGNiG, связанных с решением о непродлении Ямальского контракта (контракт на поставку газа из России по газопроводу "Ямал-Европа", который истекает в конце 2022 года – ред.)".
При этом польская компания "намерена обеспечить полное использование зарезервированной пропускной способности".
Отмечается, что PGNiG уже имеет разнообразный портфель контрактов на поставку газа, добываемого на норвежском континентальном шельфе и в Дании. Компания сообщила о некоторых из этих контрактов, в частности, с датскими Ørsted и Lotus. Контракты с другими поставщиками не разглашались из-за коммерческой тайны.
"Однако основным источником газа для Baltic Pipe станет собственная добыча, проводимая на норвежском континентальном шельфе", - заявили в PGNiG.
По данным компании, в 2020 году PGNiG добыла в Норвегии 0,48 миллиарда кубометров газа, в 2021 году – 1,42 миллиарда. А в 2022 году этот показатель составит 3 миллиарда кубометров. Ожидается, что собственная добыча газа PGNiG на норвежском континентальном шельфе достигнет 4 миллиардов кубометров в 2027 году.