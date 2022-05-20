https://ria.ru/20220520/gazoprovod-1789790613.html

Польский PGNiG зарезервировал более половины мощностей Baltic Pipe

Польский PGNiG зарезервировал более половины мощностей Baltic Pipe - РИА Новости, 20.05.2022

Польский PGNiG зарезервировал более половины мощностей Baltic Pipe

Польский нефтегазовый концерн PGNiG зарезервировал большинство мощностей газопровода Baltic Pipe, запуск которого запланирован ближайшей осенью, сообщает... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T17:26

2022-05-20T17:26

2022-05-20T17:26

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ВАРШАВА, 20 мая - РИА Новости. Польский нефтегазовый концерн PGNiG зарезервировал большинство мощностей газопровода Baltic Pipe, запуск которого запланирован ближайшей осенью, сообщает компания."Поставки газа с норвежского континентального шельфа являются основой энергетической безопасности польского региона. Поэтому PGNiG зарезервировал подавляющее большинство пропускной способности газопровода Baltic Pipe, соединяющего Польшу через Данию с норвежским континентальным шельфом", - говорится в сообщении PGNiG.Отмечается, что объем бронирования был определен "на основе очевидных потребностей баланса PGNiG, связанных с решением о непродлении Ямальского контракта (контракт на поставку газа из России по газопроводу "Ямал-Европа", который истекает в конце 2022 года – ред.)".При этом польская компания "намерена обеспечить полное использование зарезервированной пропускной способности".Отмечается, что PGNiG уже имеет разнообразный портфель контрактов на поставку газа, добываемого на норвежском континентальном шельфе и в Дании. Компания сообщила о некоторых из этих контрактов, в частности, с датскими Ørsted и Lotus. Контракты с другими поставщиками не разглашались из-за коммерческой тайны."Однако основным источником газа для Baltic Pipe станет собственная добыча, проводимая на норвежском континентальном шельфе", - заявили в PGNiG.По данным компании, в 2020 году PGNiG добыла в Норвегии 0,48 миллиарда кубометров газа, в 2021 году – 1,42 миллиарда. А в 2022 году этот показатель составит 3 миллиарда кубометров. Ожидается, что собственная добыча газа PGNiG на норвежском континентальном шельфе достигнет 4 миллиардов кубометров в 2027 году.

https://ria.ru/20220519/gaz-1789419499.html

https://ria.ru/20220517/gaz-1788885784.html

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экономика, дания, польша, россия, цены на нефть, pgnig